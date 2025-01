Home

Cronaca

In pensione Rolando Rossi coordinatore autista dei vigili del fuoco

Cronaca

31 Gennaio 2025

In pensione Rolando Rossi coordinatore autista dei vigili del fuoco

Livorno, 1 febbraio 2025 In pensione Rolando Rossi coordinatore autista dei vigili del fuoco

Dopo anni di onorato servizio presso la sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di via Campania a Livorno, il Vigile Coordinatore autista Rolando Rossi si prepara al meritato riposo. A partire dal 1° febbraio 2025 sarà ufficialmente collocato a riposo, salutando una carriera caratterizzata da impegno e dedizione al servizio della comunità.

Il suo contributo professionale come autista e figura di coordinamento è stato fondamentale per il buon funzionamento delle operazioni di emergenza e intervento. La sua presenza costante ha rappresentato un punto di riferimento per i colleghi e un simbolo di affidabilità per l’intera cittadinanza.

La notizia del suo imminente pensionamento è accolta con affetto e gratitudine dal comando dei Vigili del Fuoco e da quanti hanno avuto il piacere di lavorare al suo fianco. A Rolando Rossi va il ringraziamento per gli anni dedicati alla sicurezza della città e i migliori auguri per il futuro.