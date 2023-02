Home

7 Febbraio 2023

In piazza Cavour un defibrillatore per la città donato da Tiviz

Un nuovo defibrillatore in piazza Cavour a disposizione della città

La società Tiviz l’ha consegnato al sindaco Luca Salvetti

Livorno, 7 febbraio 2023 – In piazza Cavour un defibrillatore per la città donato da Tiviz

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto questa mattina in rappresentanza della città un defibrillatore. Il defibrillatore è stato collocato in una nuova postazione a disposizione della città, in piazza Cavour.

Ad effettuare la donazione la società Tiviz, specializzata nella comunicazione digitale, diventata Società Benefit nel 2021; anno in cui ha celebrato i 16 anni dalla sua fondazione.

Il dispositivo salvavita è stato collocato in piazza Cavour 12, all’esterno del “Palazzo Rosso”, sede degli uffici di Tiviz. E’ posto in uno spazio esterno e pronto ad essere utilizzato dalla cittadinanza in caso di emergenza.

A consegnarlo al primo cittadino è stata questa mattina l’A.D della società Monica Cecchi che ha spiegato come la donazione rientri a pieno titolo tra le finalità delle Società Benefit (introdotte nel nostro Ordinamento con la Legge di Stabilità 2016) le quali, non hanno soltanto l’obiettivo di produrre utili, ma perseguono anche l’interesse comune mediante una condivisione con la collettività del valore creato.

Il Sindaco ha riconosciuto come un defibrillatore nel centro della città sia da considerarsi di notevole importanza, trattandosi di un’area molto frequentata.

Ed ha apprezzato il fatto che molti componenti dello staff Tiviz abbiano aderito al corso di formazione BLSD per l’utilizzo del defibrillatore, il cui obiettivo è quello di formare i cittadini “comuni” per consentire loro di mettere in pratica manovre di primo soccorso in caso di necessità.

