In piazza della Repubblica il quarto DAE donato dall’SVS e installato dal Comune e da Engie

16 Aprile 2025

Livorno 16 aprile 2025

Un altro DAE(defibrillatore semiautomatico esterno) donato dall’SVS sarà collocato in piazza della Repubblica, angolo largo del Cisternino. Si tratta del quarto in area pubblica.

All’evento di inaugurazione sarà presente il sindaco Luca Salvetti, Marida Bolognesi presidente della Società Volontaria di Soccorso, che ha provveduto all’acquisto del dispositivo DAE, un rappresentante della Asl, il servizio di emergenza 118, il Settore “Transizione Tecnologica e Smartcity” del Comune di Livorno, la Società Engie Servizi S.p.A e Diddi Dino & Figli (soggetti concessionari del Servizio di Pubblica Illuminazione e Smart City), nonché altri enti ed associazioni interessati attivamente all’evento.

Il DAE sarà posto in una apposita Teca di protezione multifunzione che, oltre a preservare le condizioni climatiche interne per la corretta conservazione del bene, ne permette il controllo da remoto.

Tali peculiarità determinano pertanto l’inserimento dei DAE nella “rete intelligente” (Smartcity).

L’attuale rete e la piattaforma permettono di monitorare in tempo reale la funzionalità dei DAE, le condizioni di temperatura e umidità e di effettuare puntualmente interventi di manutenzione programmata affinché sia sempre garantita l’efficienza e l’affidabilità di tali dispositivi, oltre che ricevere segnalazioni in caso di apertura della teca stessa.

Anche questa installazione si colloca nell’ambito del progetto Smart City della città di Livorno, che prevede ulteriori installazioni di dispositivi salvavita da esterno (DAE OutDoor) nel contesto cittadino da parte della mandataria della Concessione del Servizio di Illuminazione Pubblica Engie Servizi Spa e della mandante Diddi Dino & Figli.

Questa progettualità ha permesso, anche in questa circostanza, di offrire un servizio importante ai cittadini permettendo altresì di dare voce alle numerose iniziative che arrivano dal territorio, dalle varie associazioni, club, circoli e simili, mettendo a sistema tutte queste nobili iniziative a supporto del 118, affinché la città di Livorno possa sempre più configurarsi come “città cardioprotetta”.

La Teca ed il DAE si posizionano in un contesto strategico, dal momento in cui la piazza della Repubblica rappresenta uno snodo centrale per la città con alti passaggi pedonali e veicolari sia durante le ore diurne che in quelle serali.

Molti sono gli eventi di pubblico spettacolo che trovano accoglienza in questa piazza durante il corso dell’anno, con specifico riferimento al periodo natalizio in cui la piazza si popola ulteriormente grazie all’organizzazione di un mercato ed all’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

