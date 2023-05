Home

In piazza Luigi Orlando un murale dedicato al Porto delle Donne

23 Maggio 2023

Livorno 23 maggio 2023 – In piazza Luigi Orlando un murale dedicato al Porto delle Donne

Lunedì prossimo, 26 maggio alle ore 15.00 in Piazza Luigi Orlando sarà inaugurato il murale della giovane artista Nian.

Si tratta dell’ultimo atto della bella e interessante iniziativa “Il porto delle donne” promossa dal Comune di Livorno in collaborazione con l’Associazione scientifica internazionale RETE, l’Università di Pisa e il CNR-Iriss di Napoli. Il Progetto, ideato dall’assessora al Porto Barbara Bonciani, si è posto quali obiettivi principali, da un lato promuovere la conoscenza del lavoro svolto dalle donne in ambito portuale e marittimo ad un ampio pubblico, dall’altro animare un dibattito costruttivo fra gli stakeholder del settore al fine di aumentare e migliorare la presenza delle donne nei porti e nel comparto marittimo.

“La volontà è quella – come afferma la stessa Bonciani – di rappresentare il lavoro portuale e marittimo come un’opportunità per le donne e per le generazioni future”.

Il programma dell’iniziativa è stato molto ricco e articolato. Si è partiti con, “La Voce delle Donne”, ovvero dalle interviste alle lavoratrici del porto di Livorno raccontate attraverso video tematici realizzati da Livù; poi è stata realizzata una mostra fotografica curata della fotografa Elena Cappanera, dedicata appunto alle lavoratrici portuali del Porto di Livorno (16-31 maggio, sede della Biblioteca Labronica “Guerrazzi” presso il Polo Culturale dei Bottini dell’Olio); infine sono stati girati dei Clip a cura di Paolo Ruffini, sempre per il Porto delle Donne, questa volta in chiave ironica e dissacrante.

Dal 17 maggio è inoltre stato avviato un importante percorso congressuale locale e internazionale tematico: mercoledì 17 maggio Villa Letizia, sede del Polo Universitario Sistemi logistici; e il giovedì 18 maggio Villa Henderson, sede del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. I lavori delle due sono stati molto stimolanti sia per i contributi originali e qualificati che hanno arricchito il tema con visioni diverse e originali.

Il murale dedicato al lavoro femminile in ambito portuale costituisce l’ultimo tassello dell’iniziativa.

Anticamente si pensava che le donne in mare portassero sfortuna, scatenassero l’ira degli Dei, le tempeste e il mare avverso alla navigazione, solo le prostitute, le cuoche e le infermiere, venivano accettate a bordo delle navi. In verità tante sono state e sono le donne impiegate nei mestieri marittimi e portuali, il porto di Livorno ne ha testimonianza. A loro è dedicato il murale di Nian, giovane muralista Toscana, che immagina le donne vicine tra loro come gli anelli della catena di un’ancora, strette in un abbraccio che le fa progredire insieme. Sullo sfondo il porto di Livorno, le sue gru, i suoi colori di un cielo senza tempo, un porto che accoglie il lavoro di tutti, donne e uomini, perché solo attraverso di loro si può guardare al futuro. L’artista ha lavorato usando pitture al quarzo per esterni, intervenendo sul muro dopo un apposito trattamento anti muffa e una pulizia con idropulitrice.

Note sull’artista: Nian è una giovane street artist fiorentina, si è fatta notare per le sue illustrazioni ma anche per i tanti muri che da qualche anno sta dipingendo in tutta Italia a fianco di street artist internazionali. I femminini di Nian sono i suoi temi più famosi e raccolgono la sacralità del presente e lo spirito della terra, abbracciandone la forza atavica con i loro lunghi arti intrecciati.

Il supporto organizzativo del programma è stato realizzato dalla Coop Itinera con la collaborazione di Uovo alla Pop per la realizzazione dell’opera murale.

“Con questo progetto Livorno ha dimostrato di essere un laboratorio innovativo sull’occupazione femminile nei porti – ha aggiunto l’assessora Bonciani – Credo che ci sarà un dopo Livorno perché il messaggio lanciato nelle due giornate congressuali è già diventato nazionale . Questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto . Ci auguriamo che la scintilla che abbiamo acceso contribuisca a creare in futuro eque opportunità di ingresso nel mondo del lavoro portuale e marittimo per uomini e donne ‘

