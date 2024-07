Home

11 Luglio 2024

Livorno 11 luglio 2024 – In porto il veliero Mircea della Forțele Navale Române

In porto a Livorno il veliero e nave scuola Mircea della Forțele Navale Române, con scafo in acciaio e tre alberi in servizio dal 1938. Il nome della nave deriva da quello del principe Mircea I di Valacchia.

La nave fu varata il 22 settembre 1938 ed entrò nel porto di Costanza il 17 maggio 1939. Entrò in servizio effettuando crociere di addestramento in mare aperto fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, ed in seguito solo brevi viaggi sotto costa con i cadetti per evitare di subire attacchi che non avrebbe potuto fronteggiare.

All’atto dell’armistizio tra Romania e Unione Sovietica la nave per un breve periodo venne trattenuta dei sovietici come preda bellica. Successivamente nel 1946 la nave venne riconsegnata alla Marina Romena che la utilizza tuttora.

Nel 1966 fu sottoposta a lavori di raddobbo presso i cantieri Blohm & Voss. Nel 1990 è stata tolta dal servizio per ragioni economiche, ma dopo una revisione generale, rimessa in servizio nel 2004, con porto di base Costanza, sul Mar Nero.