13 Novembre 2024

Cecina (Livorno) 14 novembre 2024 In Regione celebrati i successi di Acqua Village

L’attività e premi ottenuti dalla società che gestisce i parchi acquatici di Follonica e Cecina presentati durante una conferenza stampa a palazzo del Pegaso

È un progetto nato più di trent’anni fa quello di Acqua Village. Una realtà Toscana quella dei parchi acquatici che si è fatta apprezzare a livello internazionale con l’assegnazione di diversi riconoscimenti presentata durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

Il 23 settembre scorso ad Amsterdam, Apo, lo scivolo anello, la novità 2024 del parco acquatico di Follonica, un innovativo scivolo alto 18 metri che integra nella sua struttura una grande anello con una scenografia particolarmente curata, è stato premiato tra le “Migliori nuove attrazioni acquatiche” in Europa, classificandosi al terzo posto agli European Star Awards, promossi dalla rivista internazionale del settore “Park international”, nella sezione “Best new water attractrions”.

Due giorni dopo sempre ad Amsterdam, sono arrivate le nomination ai Park World Excellence Awards 2024, organizzati dalla rivista a tiratura mondiale, “Park world magazine”: il parco acquatico di Follonica e Apo, lo scivolo anello, erano entrambi in nomination con altri sei parchi acquatici rispettivamente come “Best water park of the year” e come “Best water park experience” per il settore EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

L’ultimo in ordine di tempo è il premio speciale della giuria ai Parksmania Awards 2024 assegnato all’Acqua Village di Follonica sempre per la novità dell’anno, Apo, lo scivolo anello.

Durante la conferenza stampa la consigliera Donatella Spadi, che ha portato ai partecipanti il saluto del presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, ha sottolineato come “I parchi acquatici di Acqua Village siano un vanto per la Toscana”. “Ci rendono fieri e orgogliosi – ha proseguito – per il grande lavoro che hanno fatto in questi anni facendo crescere una realtà che ha costantemente innovato negli ultimi trent’anni. Hanno ottenuto tanti premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e hanno il grande merito di attrarre sulla costa toscana migliaia di turisti ogni anno”.

«I premi sono il riconoscimento del vostro lavoro quotidiano». Le parole dell’assessore regionale all’Economia Leonardo Marras che ha evidenziato come «la crescita costante di Acqua Village sia una soddisfazione per la Toscana e ne migliori l’offerta turistica. La sfida da vincere è ora quella di continuare ad investire. Una tensione verso il miglioramento vissuta come un’ossessione nella sfida nei confronti dei grandi parchi di divertimento europei”. L’assessore Marras ha concluso il suo intervento rendendo merito alla società del presidente Marcello Padroni per la sua attività sui canali social che ha dato grande visibilità anche a Follonica. »Una visibilità che altre località di mare della regione non hanno».

«Conosco da vicino la realtà di Acqua Village – spiega il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – e so quale sia l’impegno e la passione che Marcello Padroni, la sua famiglia e il suo staff mettono nel loro lavoro. Acqua Village rappresenta l’esempio di un’imprenditoria sana, che funziona e che migliora la qualità del territorio dove si insedia. Questi premi, per i quali mi congratulo a nome di tutta la città di Follonica, sono un’attestazione ulteriore degli alti standard dell’offerta del parco acquatico follonichese, una struttura capace di richiamare turisti anche da fuori regione, che fa conoscere la nostra città in ambiti europei e internazionali».

Marcello Padroni è il proprietario di Acqua Village che in Toscana ha due strutture, il parco divertimenti di Follonica e quello di Cecina: «Per Acqua Village il 2023 e il 2024 hanno rappresentato un importante passo in avanti: le due strutture hanno raggiunto standard riconosciuti in Europa, ce lo dicono i premi e le candidature di queste ultime settimane e ce lo confermano gli ospiti stranieri che arrivano durante l’estate. Gli ultimi due anni hanno rappresentato un vero e proprio cambio di passo, con l’introduzione di un nuovo ramo d’azienda, l’Acqua Village Studio sotto la guida di Riccardo Fara: dopo anni di esperienza nel settore ora siamo in grado di occuparci direttamente della caratterizzazione delle nostre attrazioni grazie a un laboratorio di design scenografico. Ci siamo occupati direttamente del restyling della piscina onde del parco acquatico di Follonica (Kauai, l’isola delle onde) e di quella del parco acquatico di Cecina, anch’essa rinominata Kauai, l’isola delle onde, e abbiamo creato il concept per Apo, lo scivolo anello, la nuova attrazione del parco acquatico di Follonica».

Acqua Village nasce nel 1993, diventando negli anni un vero e proprio parco acquatico a tema hawaiano con due sedi: Acqua Village Cecina (Livorno) e Acqua Village Follonica (Grosseto).

Le due strutture si estendono su una superficie totale di 115.000 metri quadrati, con 40.000 metri quadrati di spazi verdi, 7.000 metri quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati di parcheggi.

Acqua Village Follonica, lo scorso anno, è stato premiato da Parksmania come Parco acquatico del 2023, un premio prestigioso assegnato dalla rivista italiana dedicata al settore del divertimento.

La struttura in 24 anni ha cambiato completamente volto: oggi è un parco a tema tiki, con tante attrazioni e aree relax adatte a tutta la famiglia. La novità dell’estate è stata ‘Apo’, lo scivolo anello: due guerrieri tiki, alti 5 metri, proteggono l’ingresso dello scivolo, lungo 145 metri e alto 18, con un anello di 12 metri di diametro, da percorrere con gommoni mono o biposto in un percorso al buio che lancia in un anello, con un finale tra salita e discesa da brividi.

Dalla ricerca si passa all’ideazione, poi alla progettazione e all’individuazione dei materiali da utilizzare, aspetto sul quale Acqua Village Studio tiene moltissimo perché ogni dettaglio è pensato per essere unico nel suo genere. Anche i colori vengono scelti in base a criteri ben precisi. E con il team, diretto da Riccardo Fara, direttore creativo e imagineer, e Luca Serafini, direttore del parco di Follonica e direttore ai lavori, composto da grafici, illustratori, designer e progettisti, dal 2024 si è unito anche lo street artist di fama internazionale, Dario Vella, che ha realizzato alcune scenografie tra cui il tesoro e il percorso dell’isola perduta, usando perlopiù materiale di riciclo. Mentre per i guerrieri e per il portale, Acqua Village Studio si è avvalsa della collaborazione della Savanna Fantasy, impresa portoghese di gestione spagnola.

