Cecina (Livorno) 25 giugno 2021

Una vetrina digitale per supportare tutte le attività commerciali di Cecina e per farle conoscere anche al di fuori dei confini comunali.

Da pochi giorni è in rete il portale web “Cecina Online” dedicato al commercio del Comune di Cecina.

Un progetto ideato dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni di categoria firmatarie del protocollo d’intesa #CecinaRiparte per il piano di sviluppo di Cecina (Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Confagricoltura e Alpaa).

Si tratta di una piattaforma per il commercio online, raggiungibile sia da smartphone che pc dal link https://www.comunececina.online/, delle attività commerciali, agricole e di servizio che hanno sede sul nostro territorio.

L’adesione al servizio è completamente gratuita.

Tutte le attività che desiderano partecipare al progetto e creare la propria vetrina online, potranno contattare l’Amministrazione Comunale alla email cecinaonline@comune.cecina.li.it per ricevere e compilare il modulo di adesione.

Il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino spiega:

“L’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di far diventare il sito internet un progetto strutturato e quindi di dare risalto all’importanza commerciale della nostra città.

Vogliamo renderlo utile e fondamentale non soltanto in momenti di crisi ma anche e soprattutto come mezzo turistico con la ripartenza di tutte le attività commerciali”.

Su Cecina Online, di fatto, ad ogni attività che aderisce è dedicata una pagina dove possono essere inserite tutte le informazioni utili al cittadino:

dall’indirizzo geolocalizzato agli orari di apertura ma anche una galleria fotografica e i link al sito internet e ai social network.

Le attività possono essere cercate in base al loro nome, alla tipologia e ai prodotti che vendono.

Tra le ricerce anche quelle per giorno di apertura, consegna a domicilio e apertura notturna.

Il portale è poi collegato con quello del Comune di Cecina dal quale, con un sistema di feed rss, riprende le principali notizie ed eventi che si svolgono sul territorio.

“Grazie all’importante supporto e alla collaborazione delle associazioni di categoria abbiamo dato vita a questo progetto che sono certo diventerà la vetrina online commerciale della nostra città dove chiunque potrà trovare tutte le informazioni che desidera”.

Un’iniziativa che si va ad aggiungere ad altre già in essere per il rilancio turistico e commerciale della città come la “Cecina Tourist Card”, un’opportunità di sconti nei principali luoghi di attrazione e nelle attività commerciali, accesso alle strutture sportive e ai luoghi della cultura per i turisti che scelgono le strutture ricettive cecinesi.

Si ricorda che le adesioni sono ancora aperte e che chiunque voglia partecipare offrendo sconti o attività gratuite può scrivere a turismo@comune.cecina.li.it.