“In Rete per la salute mentale”, venerdì 27 convegno aperto ai cittadini

25 Settembre 2024

Livorno 25 settembre 2024 – “In Rete per la salute mentale”, venerdì 27 convegno aperto ai cittadini

“In Rete per la salute mentale” è il titolo del convegno organizzato dall’Avofasam (Associazione Familiari Volontari per la Salute Mentale) con il patrocinio del Comune di Livorno che si terrà venerdì 27 settembre dalle ore 9 alle ore 13 all’auditorium Pamela Ognissanti (via Gobetti, 11).

L’evento, che precede la Giornata Mondiale per la Salute Mentale, istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale con lo scopo di promuovere le attività di tutela ed informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale, vuole costituire un’occasione dove presentare i contenuti delle proposte della Federazione stessa grazie al contributo e alla presenza del dott. Roberto Mezzina Vice Presidente della WFMH (World Federation for Mental Health).

L’iniziativa pubblica vedrà la partecipazione del Comune di Livorno, della ASL, di Enti e Associazioni che lavorano sul territorio per la salute mentale e la riabilitazione dei pazienti. Un lavoro che l’Associazione dei Familiari Volontari per la Salute Mentale auspica sia sempre più in rete per una crescente efficacia della prevenzione, della diagnosi e della cura a favore delle persone con disagio psichico.

Al centro della tavola rotonda che avrà come moderatrice Nella Benfatto, vicepresidente Avofasam, i diritti dei pazienti, la situazione dei servizi territoriali, la presenza concreta delle attività delle Associazioni, gli obiettivi per abbattere ogni pregiudizio, i nuovi progetti in cantiere per favorire quanto più possibile non solo gli interventi di cura e riabilitatavi ma anche quelli preventivi che permettano di intervenire precocemente ed efficacemente sul disagio.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti gli interessati previa iscrizione dei partecipanti che avverrà alle ore 8.15 nella sede del convegno, a cura della associazione Avofasam.

Particolarmente gradita la presenza degli operatori in ambito socioeducativo sanitario per favorire una rete significativa che contribuisca quanto più possibile alla riabilitazione dei pazienti e al miglioramento della loro qualità di vita per una comunità sempre più inclusiva.

Di seguito il programma:

ore 9.10 Saluti Autorità

Invitati: Luca Salvetti, sindaco Comune di Livorno

Andrea Raspanti, assessore alla Coesione sociale e integrazione sociosanitario, Terzo Settore, Diritti, del Comune di Livorno

Angelo Cerù, Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Nord Ovest

Cinzia Porrà, Direttore Zona Distretto Livornese

ore 9.30 Coordinamento Toscano: Giovanni Callori, Presidente Rete Regionale Utenti

9.45 Diritti Umani e recovery

Roberto Mezzina, ex Direttore DSM di Trieste dal 2019; attualmente Chair dell’International Mental Healt Collaborating Network e Vicepresidente della World Federation for Mental Healt per la Regione Europea

ore 10.30 I servizi di Salute Mentale zona livornese

Paola Guglielmi, Direttrice U.O. complessa di Psichiatria Livornese Responsabile UFSMA Zona Livorno

11.00 Coffee break

ore 11.15 Associazione Mediterraneo: “Utenti che promuovono salute: progetti antistigma e di promozione sociale”

Meri Taccini, Presidente della Associazione Mediterraneo

ore 11.35 Associazione Nesi Corea Luogo di incontro per la Salute Mentale e la promozione culturale del territorio

Stefano Romboli, Operatore Socio-Culturale della Associazione Nesi/Corea

ore 12.00 Dibattito

12.30 Conclusioni

ore 13.00 Fine lavori