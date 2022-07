Home

In scadenza il concorso per 65 posti alla Camera dei deputati, come fare domanda

18 Luglio 2022

18 luglio 2022

Ancora 10 giorni per iscriversi al concorso per 65 posti alla camera dei deputati

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami n. 51 del 28 giugno 2022 è indetto Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico.

I posti a concorso sono così ripartiti:

50 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo giuridico,

15 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo economico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 del 28 luglio, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Gli esami consistono, per entrambi gli indirizzi, in:

una prova selettiva

tre prove scritte

una prova orale.

La prova selettiva:

60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata concernenti:

il testo della Costituzione della Repubblica italiana

il testo del Regolamento della Camera dei deputati.

Le prove scritte per l’indirizzo giuridico sono:

1) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti:

un quesito concernente la storia d’Italia dal 1848 ad oggi

un quesito concernente il diritto privato o il diritto amministrativo, a scelta del candidato

2) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente il diritto costituzionale;

3) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico.

Le prove scritte per l’ indirizzo economico sono:

1) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti:

un quesito su l’economia politica

un quesito concernente il diritto costituzionale;

2) la seconda prova a carattere teorico-pratico:

redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente la politica economica;

3) la terza prova:

redazione di una sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere economico.

La prova orale, per entrambi gli indirizzi, consiste in:

un colloquio teso a completare, per ciascun indirizzo, la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all’allegato A, Parte III.

La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

Per iscriverti al concorso clicca qui

