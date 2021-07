Home

Eventi

In scena al Caprilli “Ir Marchese der Grillo, ovvero nobirtà labroni’a”

Eventi

15 Luglio 2021

In scena al Caprilli “Ir Marchese der Grillo, ovvero nobirtà labroni’a”

“Martingala” prosegue con il vernacolo

In scena “Ir Marchese der Grillo, ovvero nobirtà labroni’a”

Oggi, giovedì 15 luglio, ore 21.30 all’Ippodromo Caprilli

Livorno, 15 luglio 2021 – In scena al Caprilli “Ir Marchese der Grillo, ovvero nobirtà labroni’a”. La rassegna “Martingala” prosegue con uno spettacolo in vernacolo.

Alessio Nencioni e La Carovana presentano “Ir Marchese der Grillo ovvero nobirtà labroni’a”: sketch in vernacolo livornese ideato e scritto da Alessio Nencion.

Personaggi ed interpreti:

Marisa la mamma – Alessio Nencioni, Nello il babbo – Claudio Porri, Manola la figlia – Katia Collorà, Natalia la pillaccherona – Angelo Menapace, Vittorio Augusto il Marchese – Lorenzo Luparini, Giancarlo l’autista – Francesco Sassara.

Regia Alessio Nencioni, direzione tecnicaMauro Ferri. La commedia è coprodotta in collaborazione con Le Compagnie Livornesi Riunite

Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia che vuole a tutti i costi far studiare la figlia e farle prendere la laurea in veterinaria, credendo che la ragazza non sia neanche fidanzata.

Ma un giorno scoprono che è incinta di un Marchese, il Marchese del Grillo, appunto, che ha una villa nell’omonima zona.

Costo biglietti: 5 euro.

I biglietti si acquistano al botteghino dell’Ippodromo dalle ore 21.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin