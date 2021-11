Home

In scena al Teatro Ordigno di Vada “Amedeo Modigliani e Parigi”

3 Novembre 2021

In scena al Teatro Ordigno di Vada “Amedeo Modigliani e Parigi”

Livorno 3 novembre 2021

Con il concerto “Fabrizio De André, poeta degli ultimi” che è andato in scena sabato 30 ottobre, si è aperta la stagione del Teatro Ordigno.

Per lo storico palco della frazione di Vada, così come per quasi tutti gli impianti d’Italia, si tratta di una riapertura dopo le restrizioni legate alla pandemia e per questo il programma sarà particolarmente ricco e attrattivo.

Il calendario si suddivide in due diverse parti, quella legata alle rappresentazioni teatrali, che prende il nome di “Teatro Mon Amour”, e quella dei concerti, “Musica che passione”.

Quasi tutti i fine settimana fino al prossimo 23 aprile le luci dell’Ordigno si accenderanno per mettere in scena uno spettacolo e riportare arte e cultura sul nostro territorio.

Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 6 novembre con “Modì Maudit, Amedeo Modigliani e Parigi” di Ilario Luperini, con Claudio Proietti al pianoforte e Roberto Marini alla videoarte.

“Ho avuto il piacere – ha spiegato l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco, Licia Montagnani – di partecipare alla serata di apertura di quello che non è assolutamente un piccolo teatro, ma un teatro piccolo esclusivamente negli spazi. L’Apertura del Teatro Ordigno ci rende orgogliosi di una ripartenza dopo la lunga pausa imposta dal Covid-19.

Il Teatro Ordigno ha risposto alla grande, proponendo una stagione ricca di eventi di interesse sociale e culturale che hanno un occhio particolarmente attento ai temi sociali, l’accoglienza, l’emancipazione femminile e la lotta alle ingiustizie.

Grazie alla collaborazione con Il Faro di Vada e in particolare grazie all’intenso lavoro di Edoardo Benucci, Sara Nelli e Franco Santini, si aggiungeranno numerosi eventi musicali sia di musica classica che di musica contemporanea. Insomma, anche stavolta il Teatro Ordigno, con i suoi spettacoli, rappresenterà un punto di riferimento non solo per tutta Vada ma per tutto il nostro territorio”.

Per info e biglietti: 0586/788373 o prolocovada@tin.it.

