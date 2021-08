Home

Eventi

In scena in Fortezza Nuova “CLEM”, lo spettacolo dedicato alla street art

Eventi

25 Agosto 2021

In scena in Fortezza Nuova “CLEM”, lo spettacolo dedicato alla street art

Livorno 25 agosto 2021

Venerdì 27 agosto alle 21:30 in Fortezza Nuova, al corner stage/Madiba le attrici Ginevra Bernini, Viola Barbara e Lara Gallo,

Dirette da Francesca Ricci portano in scena lo spettacolo dedicato alla street art “CLEM”

Clem è uno spettacolo nato dall’omonimo racconto lungo sulla street art, una pièce ambientata a Marsiglia, la città di porto dove i muri sono saturi di graffiti e dipinti.

La protagonista è una giovane appassionata della materia che, anche per sfuggire al baratro della noia mortale di un matrimonio che la relega a quattro mura fatte di noia, si getta per le strade ogni notte a cercare opere di street art. Il giorno che troverà la scultura di una mano con la dicitura “prendi la numero 1”, è per te" capirà di essere entrata dentro un misterioso giallo

di strada

In un’ambientazione suggestiva fatta di musiche elettroniche che scandiscono ogni atto, Clem inizia la ricerca sfrenata dell’artista misterioso che sembra aver creato una caccia al tesoro fatta di simboli, sculture surreali ed enigmi. Le opere si susseguono, tutto sembra essere costruito per godere della sorprendente magia dell’arte, quando un nemico oscuro si insinua tra le battute: è il Covid-19, il male del 2020, un mostro senza precedenti. Al colore e i messaggi della strada, simischiano sentimenti di paura e un claustrofobico senso di impotenza dove la morte sembra uscire come unica vincitrice.

Ma la vita nel suo proliferare di amore e bellezza le darà del filo da torcere. Clem è un testo dove si indaga sul valore dell’arte vista come possibile soluzione agli sgambetti della vita, dai più futili sino ai più profondi assunti filosofici.

È uno spettacolo gioco che scorre come un giallo, dove continuamente si cerca la risposta al quesito: “sei tu l’artista?” In un’indagine dialogica tra personaggi e pubblico si crea un puzzle numerico fatto di 7 opere e 7

personaggi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin