In sedia a rotelle con l’ombrello da Fabbricotti all’Attias, non perderti il tratto più avventuroso del video

5 Dicembre 2022

Livorno 5 dicembre 2022

Abbiamo trovato in rete su Facebook e Instagram un video pubblicato da Antonio Morozzi che vi riproponiamo

Il video è stato girato il tre dicembre in occasione della giornata mondiale della disabilità e mostra il percorso di Fabrizio Torsi (presidente di In Associazione) da Villa Fabbricotti a piazza Attias

Sono 6 minuti di video, forse sono troppo lunghi ma vi consigliamo di guardarlo tutto. In questi sei minuti si possono vedere anche cose banali per le persone comuni ma che poi per una persona in carrozzina diventano grossi ostacoli e difficoltà.

Una cosa che Fabrizio Torsi precisa nel video è che lui utilizza un ausilio elettrico e gli permette di ovviare alle problematiche di alcuni scalini non troppo alti, ma se hai una carrozzina di quelle che si muovono a mano non sali.

Ad aumentare le difficoltà del percorso anche l’ombrello per ripararsi dalla pioggia, e notate come spesso viene costretto a chiuderlo e poi riaprirlo per poter passare. Immaginate di trovarvi sotto l’acqua che cade dal cielo come se fosse un rubinetto aperto e dover chiudere l’ombrello per poi riaprirlo dopo aver oltrepassato l’ostacolo ed essersi infradiciati…. “sento già le imprecazioni se va bene (ndr)”. Quindi immaginate il disagio per chi è costretto a convivere con delle difficoltà.

