28 Gennaio 2024

Livorno 28 gennaio 2024 – In sella a e-bike rubata e con attrezzi da scasso, denunciato un livornese

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un 58enne livornese, pregiudicato, sorpreso in possesso di una bicicletta elettrica verosimilmente provento di furto.

I militari hanno individuato e fermato l’uomo in piazza XX Settembre in sella ad una e-bike apparentemente nuova di cui però non ha saputo indicare l’origine e giustificarne il legittimo possesso, ingenerando nei militari il sospetto che fosse di illecita provenienza.

Considerate quindi le circostanze e gli specifici precedenti dell’uomo, già loro noto, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione, con esito positivo.

All’interno dello zaino che aveva con sé, sono stati rinvenuti una grossa cesoia, una chiave inglese regolabile e una tronchese di 16 cm, tutti strumenti atti allo scasso e il cui possesso ingiustificato costituisce violazione di legge.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il legittimo proprietario della bicicletta.