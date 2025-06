Home

26 Giugno 2025

In stato di alterazione dopo l’incidente tenta prima la fuga e poi poi aggredisce un carabiniere

Donoratico (Livorno) 26 giugno 2025 In stato di alterazione dopo l’incidente tenta prima la fuga e poi poi aggredisce un carabiniere

I Carabinieri della Stazione di Donoratico, all’esito di un intervento eseguito nel corso di un servizio esterno, hanno arrestato un 45enne di origini nordafricane ma residente in zona con l’accusa di resistenza e lesioni a P.U.

I militari, a seguito di un sopralluogo reso necessario dal verificarsi di un sinistro stradale che lo vedeva coinvolto, hanno controllato l’uomo ma questi, nel tentativo di eluderlo ed evitare il conseguente accertamento etilometrico, è salito sulla propria auto per darsi alla fuga, venendo però prontamente bloccato da un militare che riusciva ad impedire che riprendesse la marcia. Notandone lo stato visibilmente alterato, i militari lo hanno invitato più volte a sottoporsi al controllo ma l’uomo ha assunto comportamenti via via più violenti fino a colpire uno dei carabinieri, causandogli lesioni, fortunatamente lievi.

In considerazione di quanto stava avvenendo l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per resistenza e lesioni personali ed è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

Portato in caserma per le formalità di rito, l’arrestato è stato in seguito condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e, all’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.