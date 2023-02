Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

In stato di ebrezza si schianta contro auto in sosta. Era anche sprovvisto di patente e assicurazione

Castiglioncello

26 Febbraio 2023

In stato di ebrezza si schianta contro auto in sosta. Era anche sprovvisto di patente e assicurazione

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 26 febbraio 2023

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale, i Carabinieri di Castiglioncello hanno denunciato un operaio 45enne livornese

L’uomo si è reso protagonista di un sinistro stradale, si è schiantato contro un altro mezzo fermo al lato della carreggiata

Dagli accertamenti effettuati dai militari dell’arma è risultato che l’operaio 45enne si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,87 g/l

Oltre alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, è stato sanzionato perché

sprovvisto di patente di guida e poiché circolava con un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Per tali gravi violazioni le multe sono elevate. Al livornese sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di quasi 6.000 euro; basti pensare che porsi alla guida senza patente perché mai conseguita o revocata comporta una sanzione dai 5.000 ai 30.000 euro.

I controlli proseguiranno per evitare che guidatori in stato di alterazione o comunque non in regola, possano costituire un pericolo per se stessi e per gli altri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin