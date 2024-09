Home

In tenda all’Elba con la droga, denunciato per spaccio un 19enne Livornese

10 Settembre 2024

Livorno 10 settembre 2024 – In tenda all'Elba con la droga denunciato per spaccio un 19enne Livornese

I carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato in stato di libertà un 19enne livornese, già conosciuto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio sono intervenuti, in collaborazione a personale della Polizia Municipale di Porto Azzurro, per identificare un ragazzo che stava alloggiando in una tenda da campeggio nella periferia del Comune.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del 19enne, hanno proceduto quindi ad a perquisizione di iniziativa nel corso della quale hanno rinvenuto oltre 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish mista a marijuana, suddivisa in 3 dosi, verosimilmente pronte per lo spaccio.

Dopo aver sequestrato la sostanza stupefacente i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. il 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.