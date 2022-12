Home

Sport

Basket

In un Modigliani Forum gremito (7833 presenze) la Pielle si aggiudica il derby con la Libertas

Basket

8 Dicembre 2022

In un Modigliani Forum gremito (7833 presenze) la Pielle si aggiudica il derby con la Libertas

Livorno, 9 dicembre

In un Modigliani Forum gremito in ogni ordine di posti (7833 presenze), la UNICUSANO PIELLE LIVORNO si aggiudica la più bella stracittadina dell’epoca moderna, superando la Maurelli Libertas 1947 per 61-59.

Partita equilibrata per l’intero arco dei 40 minuti, con mini vantaggi da una parte e dall’altra (34-32 alla pausa lunga); nel cuore della ripresa la compagine di coach Andreazza prova a dare una sterzata al derby sul 49-56, ma dall’altra parte gli uomini di Marco Cardani dimostrano ancora una volta di non voler morire mai e la ribaltano con una tripla di capitan Piazza e due liberi di Lo Biondo. Doppio ferro per Sipala e Fratto, con la Pielle che festeggia sotto la Curva Sud.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Maurelli Libertas 1947: 61-59

UNICUSANO: Piazza 5, Lenti 6, Graziani 2, Rubbini 15, Lo Biondo 11, Paoli, Di Sacco, Cristofani ne, Sergio ne, Campori 11, Almansi 5, Diouf 6. All. Cardani.

MAURELLI: Saccaggi 8, Fratto 8, Forti 1, Ricci 6, Fantoni 7, Mancini, Bruci ne, Lemmi ne, Madeo ne, Sipala 10, Lucarelli 13, Bargnesi 6. All. Andreazza.

Arbitri: Mirko Moreno di Bergamo e Marcello Martinelli di Brescia

Parziali: 17-19, 17-13, 13-14, 14-13

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin