In variante col monopattino, scortata e multata dalla polizia

3 Giugno 2022

Livorno 3 giugno 2022 – In variante col monopattino, scortata e multata dalla polizia

Ieri, una pattuglia della polizia che percorreva la Variate Aurelia nel tratto tra l’uscita Livorno centro e Porta a Terra in direzione sud; si è imbattuta in una donna che percorreva il tratto di strada a bordo di un monopattino.

La velocità massima delle auto su quel tratto di strada a due corsie, senza corsia di emergenza e pieno di buche è di 90 chilometri orari. La donna che col suo monopattino procedeva ad una velocità massima di 25 chilometri orari metteva a rischio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Proprio per queste ragioni, la polizia si è messa dietro alla donna in monopattino e l’ha scortata fino alla prima uscita utile (Porta a Terra). Una volta fuori dalla Variante Aurelia alla donna è stata elevata una multata da 87 euro per aver percorso una strada a lei non accessibile. I monopattini possono infatti circolare su strade fino a velocità massima di 50 chilometri orari.

