29 Agosto 2023

In vendita i biglietti Seravezza-Us Livorno

Livorno 29 agosto 2023 – In vendita i biglietti Seravezza-Us Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita Seravezza-Us Livorno, valida come primo turno della Coppa Italia di Serie D, in programma sabato 2 settembre alle 18 allo stadio comunale Buon Riposo di Seravezza (Lucca)

Settore ospiti (gradinata) 300 biglietti disponibili, 10 euro cadauno

Tribuna 50 biglietti disponibili, 13 euro cadauno

Biglietti in vendita solo al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, aperto da martedì 29 agosto a venerdì 1° settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e sabato 2 settembre dalle 10 alle 12

