Il Comune vende gli impianti per la pallacanestro utilizzati al PalaMacchia

Con quei canestri Livorno è tornato in A2

Livorno, 5 settembre 2024 – In vendita “un pezzo di storia” del basket livornese, all’asta i canestri del Palamacchia

Il Comune di Livorno, proprietario della struttura e degli impianti, mette in vendita le attrezzature per il basket finora utilizzate al Palasport “Bruno Macchia” di via Salvador Allende.

L’impianto, omologato FIBA, è costituito principalmente dalle due strutture di sostegno per canestri e tabelloni. È provvisto di sistema per l’abbattimento idraulico dei canestri, con tabelloni e canestri sganciabili di ultima generazione, non provvisti di contasecondi.

Il Comune dismette l’impianto in quanto è omologato fino alla Serie B, pertanto non può essere utilizzato per il campionato A2.

Il prezzo a base d’asta è di euro 4.500 più Iva. Le spese di smontaggio e ritiro saranno a carico dell’acquirente. Possono partecipare all’asta società sportive ed associazioni con finalità sportive.

L’Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it nella sezione Gare – Avvisi.

Per partecipare alla procedura non occorre presentare domanda. Gli interessati (legali rappresentanti o loro delegati), provvisti del modulo “Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto, potranno presentarsi direttamente all’asta che si svolgerà (con pubblico banditore) venerdì 13 settembre alle ore 9.30 nella saletta preconsiliare “Luciano De Majo” del Palazzo Comunale (piazza del Municipio 1, primo piano).

Per le informazioni dettagliate sulle caratteristiche dell’impianto, sulle modalità di svolgimento dell’asta, sui requisiti e sulla documentazione necessaria, sulle modalità di pagamento, fare riferimento all’Avviso d’asta.

Per ulteriori chiarimenti, e per concordare un appuntamento per visionare le attrezzature, è possibile contattare l’ufficio Sport e Impianti Sportivi inviando una mail a: concessionisportive@comune. livorno.it