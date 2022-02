Home

5 Febbraio 2022

In Venezia aperitivo no green pass, “un modo per riprendersi gli spazi cittadini”

Livorno 5 febbraio 2022

I no green pass si sono ritrovati nel quartiere della Venezia per un aperitivo fai da te. Si sono portati da casa bevande e snack per se e per gli altri ed al termine della loro serata hanno pulito tutto

Aperitivogliobene! il nome dell’iniziativa no green pass per riprendersi gli spazi cittadini e ripopolare le serate della Venezia facendo a meno dei locali

I no green pass dichiarano: I locali non vogliono noi e i nostri soldi? Peggio per loro. Prima o poi si accorgeranno che oltre a non essere uno strumento di libertà, il green pass è la lapide sulla tomba di ogni piccola e media impresa.

Il piano di distruzione economica iniziato da Draghi nel ’93 prosegue ancora, ma fermarlo è semplice. Basta disobbedire, disapplicando i DL e i DPCM illegali e obbedendo alla Costituzione e alla coscienza.

Noi intanto mostriamo un modello diverso di socialità, riprendendoci gli spazi cittadini e ripopolando le serate livornesi della Venezia in modo autogestito e solidale”.

