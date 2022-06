Home

9 Giugno 2022

In Venezia striscioni contro chef Borghese (Foto)

Chef Borghese è a Livorno per girare le riprese del suo programma in quattro ristoranti

Il sindacato Usb Livorno nell’ambito della campagna “Cercasi schiavo” ha esposto degli striscioni

Usb: “Da questa mattina, nel quartiere Livornese della Venenzia, si aggira una troupe di sky al seguito del famoso chef Borghese.

Una visita in città per girare alcune riprese all’interno di 4 ristoranti.

Lo stesso chef Borghese che qualche mese fa esordì con alcune frasi in difesa di quei ristoratori che decidono di non pagare i propri dipendenti in quanto “devono imparare” un mestiere.

Vorremmo ricordare a Borghese che il lavoro gratuito (e nel nostro paese esiste in diversi settori) si chiama sfruttamento.

Il lavoro si paga, sempre…

Nell’ambito della campagna USB “Cercasi schiavo” abbiamo affisso alcuni striscioni di denuncia”.

