14 Ottobre 2022

In via di Montenero entra in funzione la rotatoria provvisoria

Livorno, 14 ottobre 2022 – In via di Montenero entra in funzione la rotatoria provvisoria

Proseguono le attività del cantiere predisposto da Anas e Comune di Livorno per la realizzazione della nuova rotatoria di via di Montenero, all’altezza dello svincolo in entrata/uscita della Variante Aurelia.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, in via di Montenero; entrerà in funzione la rotatoria provvisoria, mentre lungo le rampe dello svincolo andranno avanti le attività previste da questa prima fase dell’intervento.

A chi si trova alla guida lungo via di Montenero è raccomandata massima prudenza e attenzione alle nuove modifiche della viabilità.

Massima attenzione e velocità ridotta è richiesta anche all’ingresso degli svincoli “Montenero” direzione sud e direzione nord della Variante, per la possibile presenza di veicoli incolonnati lungo le rampe.

