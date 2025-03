Livorno 4 marzo 2025 In via Firenze un parco con le “onde del mare” e ricco di piante per l’abbattimento dell’effetto serra. Domani l’inaugurazione

In via Firenze è stata riconvertita l’ex area adibita a parcheggio in parco pubblico con la possibilità di unificare i quartieri residenziali di Corea e Shangai creando un nuovo spazio di aggregazione e socializzazione per la città favorito dall’apertura di nuovi ingressi su lato di via Speri e su via Firenze.

L’area è dedicata al tema del “mare” e si compone di un vialetto a forma di onda che attraversa longitudinalmente il parco e lungo il quale trovano ubicazione due spazi di aggregazione con panchine e tavoli da picnic, uno a forma di stella marina e uno più piccolo a forma di chiocciola, e due aree adibite a gioco e fitness rispettivamente a forma di pesce e delfino.

Una vera e propria opera di rigenerazione urbana con relativo sistema di irrigazione articolato in tre moduli: l’irrigazione a goccia per le alberature e le siepi, l’irrigazione di soccorso tramite idranti azionati manualmente. L’impianto è completo di un sistema di recupero delle acque piovane con un serbatoio interrato e pompe di rilancio.

Il progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un parco che favorisse l’abbattimento delle emissioni responsabili dell’effetto serra e il ripopolamento di alcune specie di uccelli. È stata quindi prevista una vegetazione ad hoc con essenze erbacee ed arboree specifiche che offrono forte attrazione per gli uccelli che si nutrono di frutta e di insetti. La presenza di una importante vegetazione arborea all’interno del cimitero olandese-alemanno ed in adiacenza al parco, rendono questa sperimentazione possibile veicolo per il ripopolamento degli alberi del Camposanto offrendo un ideale luogo di nidificazione.

In totale sono stati piantati 653 arbusti dedicati alla sperimentazione di cui sopra, 48 alberi (Cipressi, Querce, Tigli, Aceri, Pruni e More), 170 metri di siepe di tipo Oleandro mix.

Il lavoro è stato realizzato dal Consorzio Innova Soc. Coop. – C.F. E P.I. e la ditta esecutrice è Edinfra Srl.