Home

Cronaca

Aree pubbliche

In via Goito arrivano i Muri legali per writing e street art

Aree pubbliche

23 Luglio 2021

In via Goito arrivano i Muri legali per writing e street art

Via Goito ospiterà la prima Parete Legale, uno spazio dove chiunque potrà esprimere la propria arte

Il progetto, promosso dall’associazione MuraLi con il patrocinio del Comune, prenderà il via domani, sabato 24 luglio

Livorno, 23 luglio 2021

Domani, sabato 24 Luglio verrà inaugurata in via Goito la prima Parete Legale a Livorno:

un luogo in cui artisti diversi potranno esprimere la propria arte e praticare tecniche e stili connessi al mondo dei graffiti e della street art.

I muri legali sono spazi liberi, destinati a chiunque voglia esprimersi, su pareti a ciò destinate, nella pratica del writing e della street art, nel rispetto della legge e del decoro cittadino.

La Parete Legale di Via Goito è quella adiacente ai campi da tennis. Si tratta della prima a Livorno e nasce come un luogo aperto a tutti e in grado di accogliere le iniziative di artisti, collettivi e associazioni, che vorranno esprimersi con intenzione decorativa. Il regolamento per l’utilizzo della parete sarà affisso sulla stessa, e chiunque potrà esprimersi anche su murales già presenti.

A partire dalle ore 11 di domani, sabato 24 luglio, alcuni artisti inizieranno a dipingere la parete, mentre dalle ore 15 nel prato antistante, ci sarà il live painting a cura dall’associazione Livorno Artistica con Sabrina Nesti, Libicocco, Rossella Bessi, Martina Volandri, Martina Tamberi, Carlotta Bianconi, Claudio Calvetti.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’associazione MuraLi ed è patrocinata dal Comune di Livorno.

Intento di MuraLi, che si occuperà anche di realizzare una mappa di muri legali consultabile sulla piattaforma web www.mura-li.com , è quello di creare un dialogo con i giovani, dando loro la possibilità di esprimersi, comunicare e creare spazi d’incontro costruttivi all’interno del contesto urbano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin