Home

Cronaca

In via Verdi con un coltello a serramanico, denunciato 55enne

Cronaca

12 Agosto 2024

In via Verdi con un coltello a serramanico, denunciato 55enne

Livorno 12 agosto 2024 – In via Verdi con un coltello a serramanico, denunciato 55enne

Intensificati i controlli dei Carabinieri, denunciato un 55enne per possesso di coltello

Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Livorno e in linea con le strategie definite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto dei Comandi Stazione di Livorno Porto, Livorno Centro, Stagno e Collesalvetti, hanno svolto un servizio coordinato nella città.

Durante queste attività, nelle prime ore del mattino, un 55enne residente a Livorno è stato fermato in via Verdi e trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 18 cm, con una lama di 8 cm. L’uomo è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il possesso dell’arma.