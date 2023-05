Home

In visita all'Acquario di Livorno i ragazzi di A scuola per mare

18 Maggio 2023

18 Maggio 2023

In visita all'Acquario di Livorno i ragazzi di A scuola per mare

Livorno, 17 Maggio 2023 –

Il viaggio di 100 giorni in barca a vela degli otto ragazzi di “A Scuola per Mare” ha fatto tappa a Livorno. Il gruppo è stato ospite dell’Acquario di Livorno per una visita guidata della struttura ed una mattinata di educazione ambientale organizzata dallo staff di Acquario di Livorno.

La conoscenza dell’ambiente marino è uno degli elementi di maggiore rilievo di un progetto educativo basato sulla convinzione che l’esperienza del viaggio in mare e la navigazione a vela siano la palestra ideale per crescere e sviluppare percorsi di consapevolezza.

Il progetto “A Scuola per Mare”, selezionato da impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, si rivolge a ragazzi che si trovano in condizione di particolare fragilità; spesso si tratta di adolescenti che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi, qualcuno è stato affidato dai Centri di giustizia minorile.

Con Costa Edutainment S.p.A con l’associazione I Tetragonauti, capofila di “A Scuola per Mare”, ha da alcuni anni avviato una collaborazione per promuovere la campagna speciale – Back to Life, r-accogliamo e rigeneriamo – sul tema dell’inquinamento marino da plastica, in linea con il Goal 14 dell’Agenda 2030 dell’ONU “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”.

Costa Edutainment è da sempre molto attenta ed impegnata attraverso le attività di educazione, conservazione e ricerca scientifica sui temi come l’ecologia, la sostenibilità ambientale, la conoscenza e il rispetto della natura.

“La nostra attività – dichiara Gabriele Gaudenzi, Presidente dell’Ass.ne I Tetragonauti Onlus – ha come focus gli adolescenti con difficoltà personali, sociali e scolastiche, anche inseriti nel circuito penale. Aiutiamo i ragazzi nel loro percorso di crescita e nell’acquisizione e nel consolidamento di competenze utili a un reinserimento in ambito sociale e in percorsi di formazione professionalizzanti”.

Costa Edutainment S.p.A., attraverso le strutture di Acquario di Genova e Acquario di Livorno che gestisce, sostiene la campagna Back to Life offrendo ai ragazzi dei momenti di formazione a bordo sulle tematiche di sostenibilità ambientale, economia circolare e biologia marina, in linea con la propria mission e la propria attività di sensibilizzazione e di divulgazione. Lo staff specializzato sarà a disposizione dei ragazzi – anche a distanza – per aiutarli nell’identificare le specie animali incontrate ed anche individuare e smaltire correttamente le diverse tipologie di rifiuti che si incontreranno durante la navigazione.

Il mare è un bene comune di cui prendersi cura: per questo l’equipaggio di “A Scuola per Mare” è impegnato a ridurre, se non eliminare, il consumo di plastica monouso e raccogliere oggetti che in mare sono rifiuti nocivi e dannosi, consegnandoli nei posti giusti perché possano trasformarsi in nuovi oggetti, progetti e storie.

Le tre azioni principali del progetto sono:

PREVENZIONE

Durante la navigazione ogni sforzo sarà teso a prevenire la produzione di rifiuti, riducendo in special modo il consumo di plastica: sarà completamente eliminato l’uso di plastica usa e getta; saranno adoperati detersivi in pastiglie non imballate una ad una; sarà consumata acqua in contenitori bio compostabili.

CURA

Oltre a limitare l’impatto ambientale, durante la navigazione i ragazzi saranno impegnati nell’avvistare, segnalare e recuperare i rifiuti plastici in mare.

Grazie alla collaborazione con diversi enti del settore attivi sul territorio nazionale, i rifiuti raccolti saranno riciclati.

CONOSCENZA

Ai ragazzi convolti nei progetti de I Tetragonauti e agli studenti delle scuole dove l’Associazione realizza i suoi interventi, saranno rivolte attività di informazione e formazione con esperti, biologici, educatori