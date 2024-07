Home

Inail assume a tempo pieno e indeterminato, come fare domanda

16 Luglio 2024

Inail assume a tempo pieno e indeterminato, come fare domanda

Livorno 16 luglio 2024 – Inail assume a tempo pieno e indeterminato, come fare domanda

In Toscana nuove assunzioni a tempo indeterminato all’Inail. Al via il concorso pubblico su base territoriale.

L’investimento nel capitale umano quale asset strategico e trasversale per la salute e sicurezza sul lavoro. L’Inail ha pubblicato n. 6 nuovi bandi di concorso sul portale inPA per il reclutamento di 577 posti a tempo pieno e indeterminato suddivisi in diversi profili professionali.

In Toscana disponibili n.36 posti per Funzionari amministrativi e n.3 posti per Assistenti sociali; il territorio beneficerà inoltre delle professionalità relative ai bandi per Avvocatura, Consulenza tecnica per l’edilizia, Consulenza tecnica salute e sicurezza, Tecnologi e Ricercatori

Un’opportunità di lavoro che testimonia l’impegno dell’Inail di investire nel capitale umano per l’efficace svolgimento della propria missione istituzionale, nei diversi ambiti di intervento in cui si articola, come polo integrato della salute e della sicurezza.

È possibile presentare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it entro il termine del 12 agosto 2024, autenticandosi tramite Spid, carta d’identità digitale o carta nazionale dei servizi.

Nella sezione “Bandi e concorsi” è presente la banca dati dei concorsi attivi, con un motore di ricerca che consente la ricerca per testo, data e regione.

All’interno di ogni bando Inail sono specificati i requisiti di partecipazione e le procedure concorsuali. Questi possono prevedere una prova preselettiva, in relazione al numero dei candidati; una o più prove scritte a risposta multipla o aperta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Tabella di sintesi dei bandi di concorso (.pdf – 102 kb)

