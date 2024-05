Home

22 Maggio 2024

Livorno 22 maggio 2024 – “INAIL mette all’asta alloggi pubblici con inquilini all’interno”, Asia Usb organizza un presidio

“In Via del Giglio e Via Grande l’Inail ha deciso di mettere all’asta degli alloggi di sua proprietà.

Sono vendite che avverranno nonostante all’interno di questi alloggi vi siano degli inquilini storici, tra cui molti anziani, che vivono in quelle case da decine di anni e non hanno altre alternative”. Dichiarano dal sindacato Asia Usb Livorno e comunicano che per questi motivi ,giovedì 23 maggio dalle ore 12, saremo di fronte alla sede INAIL di Via Pieroni per un presidio di protesta