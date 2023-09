Home

8 Settembre 2023

Inaugura il villaggio sportivo Oltremare, open day 12 settembre

Livorno 8 settembre 2023

Martedì 12 settembre a partire dalle 17 la cittadinanza è invitata

all’inaugurazione del Villaggio Sportivo Oltremare in via Delle Sorgenti, 215.

L’evento, completamente gratuito, offrirà l’opportunità ai bambini nati dal

2013 al 2020 di provare tutte le attività presenti nella struttura: minibasket,

scherma, ginnastica ritmica, danza, arti marziali, minivolley, organizzate all’interno

del progetto Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport. Per i ragazzi e per

gli adulti ci sarà invece la possibilità di conoscere più da vicino MMA, grappling,

ginnastica pugilistica, difesa personale, ginnastica posturale, basket 3×3, functional

training e krav maga difesa personale israeliana. I piccoli verranno suddivisi per

gruppi di età e potranno provare le varie discipline con i seguenti istruttori: Nicola

Zanotti, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Sciabola e maestro del

Circolo Scherma Fides, Marina Slavnova, tecnico federale ginnastica ritmica –

Arena Astra, Juan Gonçal L Morelli, cintura nera 4Dan di ju-jitsu Clan Lonzi

MMA, Angelo Emanuele Morelli, istruttore Mv Tomei e Francesco Vullo,

istruttore giovanile nazionale Us Livorno Basket / Leoni Amaranto. È consigliabile

indossare un pantaloncino e un paio di scarpe sportivi; in omaggio la t-shirt del

villaggio. Tra un’attività e l’altra sarà offerta una merenda ai partecipanti. Gli adulti

saranno invece accolti dai titolari dei corsi programmati ad oggi: MMA – Stefano e

Simone Lonzi, Marco Saccaro, Alessio Di Liberti, grappling – Alessio Di

Liberti, ginnastica pugilistica – Donato Salvemini, krav maga – Giacomo Taddei,

ginnastica posturale – Marina Slavnova, basket 3×3 – Francesco Vullo e

functional training – Enrico Catanzano…con una proposta sportiva in continua

evoluzione! Possibilità di parcheggio in via Magri, 118. Per informazioni:

info@oltremare.blue, 0586/173.74.97, orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10

alle 12 e dalle 17 alle 19.

