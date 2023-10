Home

23 Ottobre 2023

Inaugurata a Rosignano “la casina dei libri”

Rosignano Marittimo (Livorno9 23 ottobre 2023 – Inaugurata a Rosignano “la casina dei libri”

Inaugurata questa mattina sulla terrazza panoramica di Rosignano Marittimo la “Casina dei Libri”.

Si tratta di una “biblioteca da strada” che è stata donata da Monica Monti, in ricordo del fratello Michele, celebre atleta olimpico di judo di Marittimo, oltre che assiduo lettore. Insieme a lei, al Sindaco Daniele Donati, alla Vicesindaca Licia Montagnani e alla Giunta, erano presenti anche i bambini della Scuola dell’infanzia Stacciaburatta e il Nido d’infanzia Coriandolo.

Grande emozione e un sentito grazie da parte del primo cittadino, ma soprattutto della signora Monti, che ha volto ricordare il fratello Michele con questa opera simbolica, dal momento che lui era un grande appassionato di libri.

D’ora in poi, chiunque potrà prendere un libro “in prestito” e lasciarne uno da far leggere a chi lo vorrà, creando un circolo virtuoso di scambio di idee e di storie che metterà in comunicazione grandi e piccini, avvicinando sempre più persone al mondo dei libri e al piacere della lettura.

