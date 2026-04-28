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Cronaca

Aree pubbliche

Inaugurata al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua

Aree pubbliche

28 Aprile 2026

Inaugurata al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua

Livorno 28 aprile 2026 Inaugurata al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua

Inaugurata questa mattina la nuova sede della Biennale del Mare e dell’Acqua al Cisternino di Città, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica della Biennale.

Il Sindaco ha ricordato l’evento dello scorso anno organizzato in soli sei mesi e il grande successo ottenuto tanto da ricevere un premio ad Ecomondo a Rimini. “Nel 2027 si terrà la seconda edizione della Biennale del Mare – ha aggiunto il Sindaco – che avrà come titolo Le Vie dell’Acqua e del Mare per incontrare il mondo. Il 2026 rappresenta l’anno in cui ci dobbiamo preparare a livello strutturale e logistico per lavorare al meglio con più tempo a disposizione. Nei mesi scorsi sono nati il consiglio direttivo e la commissione tecnico-scientifica. Ora abbiamo anche un luogo, la casa della Biennale, al cui interno si organizzerà l’evento”.

Il presidente di Asa Stefano Taddia ha espresso la sua gioia nel poter continuare a collaborare all’organizzazione della Biennale. “Questa è una grande occasione – ha dichiarato – di manifestare particolare sensibilità verso il mondo della sostenibilità ambientale”.

Barbara La Comba, alla guida della Commissione della Biennale del Mare e dell’Acqua, ha manifestato la propria emozione “Perché avere un luogo, una sede, è un punto di arrivo e contemporaneamente un punto di partenza. Abbiamo già iniziato a lavorare per la prossima edizione della Biennale ed abbiamo avuto numerosi contatti con città non soltanto toscane. La prossima Biennale sarà una bella sfida e un punto di arrivo di un percorso di crescita della città sui temi della sostenibilità. L’obiettivo è quello di lasciare alla città, non soltanto un evento, ma un percorso identitario”.