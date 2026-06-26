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Cronaca

Inaugurata la nuova area giochi al Castellaccio

Cronaca

26 Giugno 2026

Inaugurata la nuova area giochi al Castellaccio

Livorno, 26 giugno 2026 Inaugurata la nuova area giochi al Castellaccio

Inaugurata il 25 giugno alla presenza del sindaco Luca Salvetti la nuova area giochi e panoramica a Castellaccio, presso il Belvedere “Brunero Domenici”.

L’intervento è stato eseguito mediante l’appalto di Realizzazione Parchi Giochi Inclusivi 2025/2026 che prevedeva di ampliare l’offerta ludica e di spazi aggregativi sul territorio comunale.

I lavori, avviati il 2 marzo sono stati affidati alla ditta Playeco Srl, via Aldo Moro 10 Soci (AR). Le opere edili sono state eseguite da Vanni Pierino Srl, mentre le opere a verde da Il Carro Società Cooperativa.

Il progetto ha previsto la rimozione di una parte dell’asfalto e la sua sostituzione con pavimentazione in betonelle di calcestruzzo su sottofondo drenante per permettere maggiore vivibilità degli spazi senza la perdita di posti auto.

Sono state installate strutture gioco quali un’altalena doppia con sedile inclusivo, due giochi a molla e uno scivolo con arrampicata posti sul pendio naturale, oltre alla realizzazione di un’area dedicata al basket con inserimento di un canestro e la colorazione dell’asfalto sottostante già esistente.

Sono state posizionate nuove panchine, due chaise longue per godere del panorama e un grande tavolo inclusivo, che può ospitare oltre 15 persone per la sosta e l’uso conviviale della nuova area

È stata inoltre installata un staccionata di sicurezza in legno di castagno dall’estetica rustica e sono state messe a dimora 2 nuove alberature (Bagolaro) adatte al clima del posto e in posizione tale da non ostacolare la visuale sul mare ma incorniciarla.

Infine è stata eseguita la predisposizione per una nuova illuminazione a LED dedicata.

Come spiega l’assessore Federico Mirabelli, “l’obiettivo era quello di riqualificare l’area esistente mediante la creazione di un’area giochi e di sosta che valorizzasse la posizione panoramica del luogo e ne permettesse una maggiore fruizione. Per questo al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico e determinare un impatto trascurabile sul contesto soprattutto in relazione alle visuali verso il mare, sono stati scelti giochi dalla struttura semplice e non invasiva, senza sviluppo verso l’alto, ad eccezione dell’altalena che infatti è stata localizzata in posizione decentrata rispetto al cono visivo.

Nella scelta dei materiali, delle attrezzature e delle colorazioni sono stati privilegiati quelli con minor impatto visivo in base all’analisi cromatica del luogo”.

Con lo stesso appalto è stata realizzata anche una nuova area giochi in via del Fagiano/via Manasse ed è stata riqualificata l’area “Parco Gristina” in via E. Zola.

Nel parco con accesso da via del Fagiano e da via E. Manasse, nello specifico, sono stati installati una torretta scivolo, un’altalena doppia e un gioco a molla. L’area giochi del “Parco Gristina” in via E. Zola è stata riqualificata mediante carteggiatura e verniciatura delle strutture esistenti e con l’ampliamento dell’offerta ludica con un cono arrampicata e un’altalena doppia.

Nelle nuove aree sono state installate attrezzature inclusive e accessibili compatibilmente con la morfologia dello stato dei luoghi.

L’importo dei lavori (al netto del ribasso di gara, a seguito di una modifica contrattuale in corso d’opera finalizzata a garantire la completezza dell’opera ed il suo adeguamento funzionale) è stato pari a Euro 147.389,99, oltre Iva nei termini di legge.