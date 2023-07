Home

Inaugurata la nuova biglietteria di AT in piazza Grande a Livorno

27 Luglio 2023

LIVORNO, 26 LUGLIO 2023 – Inaugurata la nuova biglietteria di AT in piazza Grande a Livorno

Musica, arte, 5e5 e un brindisi con la Spuma.

È stata una inaugurazione speciale quella che Autolinee Toscane ha fatto per la nuova biglietteria di Livorno, presentata a istituzioni e media mercoledì sera, 26 luglio 2023, in un’atmosfera un po’ particolare, alla presenza, tra gli altri dell’AD di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa; del Direttore del Dipartimento Nord Simone Lusini, dell’assessore alla mobilità del Comune di Livorno Cepparello; della responsabile servizio sviluppo strategico, pianificazione TPL della Provincia di Livorno Irene Nicotra.

“Abbiamo voluto ricreare un po’ lo spirito della festa – spiega Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand & Comunicazione di Autolinee Toscane – perché la scelta di aprire la nostra nuova biglietteria in una zona così centrale di Livorno assume anche un valore simbolico:

mettere al centro dell’attenzione dei cittadini e dei tanti turisti che frequentano Livorno il servizio di trasporto pubblico collettivo come strumento efficace per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi migliorando l’ambiente e il clima in cui viviamo.

Porre una nostra sede così a portata di mano di tutti per noi, quindi, significa mostrare anche materialmente che il bus è una scelta utile non solo per noi, ma anche per gli altri che vivono insieme a noi nei nostri stessi luoghi”.

La nuova biglietteria, infatti, sorge nell’area più centrale di Piazza Grande a Livorno, in pratica a fianco del Duomo. “Già in precedenza c’era una biglietteria del TPL nei pressi ma era in posizione meno centrale e visibile. Adesso i servizi che “at” offre ai propri utenti sono invece centrali rispetto alla comunità livornese” ricorda Michele Baldini, Responsabile Area Produzione di Autolinee Toscane.

Va in questa direzione, del resto, la scelta di “at” di utilizzare gli spazi della nuova biglietteria anche come galleria d’arte per dare spazio ad artisti di Livorno. In questo caso si tratta di due fotografi livornesi, Francesco Levy e Giulia Vanelli, che hanno raccontato con le proprie foto la città e il suo rapporto con i bus nel progetto “12×12” (https://www.at-bus.it/it/12×12) che ogni mese pubblica sulla pagina Instagram di at (@at_toscana) un lavoro fotografico sul rapporto tra autobus e territorio.

Livornese è stata anche la colonna sonora della serata grazie al gruppo Jazz-Funk composto da Piergiorgio Piras, Federico Monzani, Mauro Giannaccini, Pietro Bertucci e Luca Mariotti.

Negli spazi di circa 120 metri quadrati i cittadini trovano sia un servizio di front-office che di back-office con 6 addetti e con un orario molto lungo: dalle 7 alle 19 dal lunedì al sabato.

Qui, oltre ai tradizionali servizi di vendita di biglietti e abbonamenti, gli utenti trovano personale qualificato che li aiuta sia per avere informazioni su orari e linee, sia per le operazioni che servono ad accedere ai servizi online forniti da “at” e quindi, ad esempio, la registrazione sul sito at-bus, ma anche le operazioni da fare per accedere agli abbonamenti agevolati che la Regione Toscana ha studiato per studenti, Isee, Legge 100.

Gli interni della nuova biglietteria sono stati ideati dallo studio di Architettura “Modourbano”, specializzato nella progettazione di aree e uffici dedicati all’accoglienza del pubblico con soluzioni contemporanee e di design. Lo scopo è di avere uno spazio non solo funzionale, ma anche più accogliente e confortevole per gli utenti attraverso l’uso di colori, arredamento e attrezzature.

Ovviamente particolare attenzione è stata riservata alle persone con difficoltà motorie, dato che tutta la nuova struttura è stata disegnata per garantire assoluta accessibilità ai disabili sia per quanto riguarda l’area aperta al pubblico, sia per le zone riservate ai lavoratori “at” che avranno a disposizione servizi igienici attrezzati e a norma.

L’investimento, del resto, è stato piuttosto ingente sfiorando i 130mila euro e i lavori, eseguiti dalla ditta Basagni Domenico s.r.l. di Civitella in Val di Chiana (AR), sono durati circa 3 mesi.

L’investimento per la biglietteria di Livorno, fa parte di un piano più generale di investimenti di Autolinee Toscane per rinnovare tutto il sistema delle biglietterie in Toscana. Infatti, a partire dal primo restyling a Colle Val D’Elsa, nuove biglietterie e interventi di rinnovamento su biglietterie già esistenti sono stati fatti negli scorsi mesi a Pisa, Massa, Lucca, Firenze, Pistoia, Prato, Siena, Arezzo e Grosseto.

