Inaugurata la nuova piazza del Cisternone – S. Andrea

25 Febbraio 2026

25 Febbraio 2026

Inaugurata la nuova piazza del Cisternone – S. Andrea

Livorno, 25 febbraio 2026 Inaugurata la nuova piazza del Cisternone – S. Andrea

Questa mattina, sul lato della chiesa di S. Andrea, è stata ufficialmente inaugurata la rinnovata piazza del Cisternone, a conclusione del complesso intervento di riqualificazione avviato dall’Amministrazione comunale a maggio 2025. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, diversi assessori e amministratori (tra cui Federico Mirabelli, Giovanna Cepparello, Silvia Viviani e Daniele Agostini), tecnici e progettisti, rappresentanti di ASA Spa, i parroci della comunità e numerosi esponenti del territorio, delle scuole e delle associazioni del quartiere.

I lavori, affidati prevalentemente alla ditta Abate Srl, sono stati realizzati per un importo complessivo di 687.000 euro e sono stati ammessi a contributo ministeriale nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. Il progetto ha adottato soluzioni volte alla gestione delle acque meteoriche — tra cui una rete potenziata di caditoie e pozzetti e una vasca di compensazione sotterranea — con il recupero delle acque per l’irrigazione delle nuove essenze arboree.

La piazza ospita ora 27 nuove piante (lecci, peri, aceri, ulivi e due esemplari di lagerstroemia) e una pavimentazione che sostituisce l’asfalto con materiali e colori a maggiore emissività solare. In corrispondenza degli alberi sono state posate betonelle inerbanti completamente drenanti per favorire l’assorbimento delle acque e attenuare l’isola di calore estiva. L’intervento ha tenuto conto dell’accessibilità, creando spazi accoglienti per anziani e persone con difficoltà motorie, e prevedendo numerose panchine e sedute.

La piazza è ora completamente pedonalizzata; nel frattempo l’Amministrazione ha lavorato per aumentare le possibilità di parcheggio per i residenti nelle vie limitrofe. Grazie alla collaborazione con ASA Spa, nella prima fase dei lavori è stato anche possibile potenziare la rete idrica e sostituire porzioni della rete del gas. Le alberature, che si svilupperanno nei prossimi anni, contribuiranno ulteriormente alla qualità ambientale e alla vivibilità del quartiere.