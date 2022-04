Home

Inaugurata la nuova sede delle Poste a Quercianella, taglio del nastro con il sindaco Luca Salvetti

13 Aprile 2022

Il punto degli interventi del Comune nella frazione balneare

Livorno, 13 aprile 2022

Iugurata questa mattina a Quercianella la nuova sede delle Poste Italiane chiusa lo scorso anno per inagibilità della struttura in cui si trovava.

Hanno tagliato il nastro il sindaco Luca Salvetti, la dottoressa Pamela Quagliotti direttore Poste di Livorno, Paolo Pinzani responsabile rapporti istituzionali di Poste Italiane. Presente anche la Proloco di Quercianella.

La nuova sede è situata in via Mario Puccini 1 e sarà aperta al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.30, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A breve sarà attivato anche lo sportello Postamat.

Il sindaco Luca Salvetti dichiara:

“Oggi è una giornata importante per Quercianella che ha di nuovo il suo ufficio postale tornato ad operare.

Era necessario infatti che la frazione balneare, distante dalla città e dai servizi ai cittadini, vedesse ripristinare il servizio postale, per venire incontro ai residenti e al tessuto economico, commerciale e turistico di Quercianella.

Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha lavorato alla progettazione e riqualificazione degli spazi pubblici della frazione con interventi significativi”.

Ricordiamo gli interventi:

Sottopasso:

1) Ripristino illuminazione: E’ stata ripristinata tutta l’illuminazione.

Installate la nuova tubazione e le nuove linee per alimentare tutti i corpi illuminanti

2) Pavimentazione ripristinata

3)Ripuliti i porta manifesti

4)TIM tubo pericoloso scoperto: I lavori per la sostituzione del tubo che era esterno, su richiesta del Comune, sono stati eseguiti

5)Dissesto nel parcheggio sotto Via del Littorale – Predisposto progetto effettuare il necessario intervento.

6)Porticciolo Chioma: Predisposto progetto effettuare il necessario intervento.

7)Intervento consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci. L’intervento previsto per il consolidamento del versante e rifacimento Via Falcucci era stato inserito nel programma triennale dei LL. PP. per l’anno 2023.

Vista l’urgenza di avviare gli interventi è stato anticipata la programmazione. Attualmente è in corso il progetto esecutivo.

SEGNALETICA

Eseguita la manutenzione/collocazione ex novo di 18 cartelli stradali

GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO

– sostituite tre panchine tra Piazza Fattori e Via Pascoli

– sostituite dodici stecche da panchina sempre nel tratto tra Piazza Fattori e Via Pascoli

– messo in sicurezza il muretto tra il parco giochi di Via Pascoli e la Ferrovia

– assicurato sfalcio erba su tutto il territorio della frazione

E- distribuzione S.p.a ha provveduto – su richiesta del Comune – ad effettuare i seguenti interventi:

1) Cabina MT/BT in Via dei Macchiaioli:

A seguito della manutenzione è stata riscontrata la presenza di un pino ormai secco, le cui radici hanno già parzialmente dissestato la gettata e che rischiavano di causare danni ai cavi sotterrane. La pianta è stata eliminata

2) Palo in via Giovanni Pascoli:

Interrata la linea elettrica su richiesta del Comune

