Home

Cronaca

Inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Informazione Turistica

Cronaca

19 Settembre 2022

Inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Informazione Turistica

Livorno 19 settembre 2022 – Inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Informazione Turistica

Inaugurata oggi la nuova sede dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del Comune di Livorno, in piazza del Municipio 8/9.

I locali sono ubicati al piano terreno del Palazzo Grande, lato piazza del Municipio, non lontano dal punto di ritrovo dei bus turistici di via Cogorano.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo Rocco Garufo, la dirigente del settore Turismo del Comune Sabrina Borgogni, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria e operatori del settore.

Il sindaco Salvetti ha evidenziato come la piazza civica sia per sua natura il punto di riferimento dei turisti che vengono a Livorno, tutti transitano di qui.

Ci voleva un presidio turistico visibile per orientare queste persone e aiutarle a scoprire le tante cose belle che ci sono.

Come illustrato dallo stesso Sindaco, con questa inaugurazione si chiude un ciclo di riorganizzazione del servizio di informazione che ha visto, negli ultimi mesi, alcuni passaggi importanti:

– la nuova gara per la gestione dello IAT, affidata a maggio scorso al Consorzio Co &So per la durata di due anni con possibilità di proroga per ulteriori due;

– la riorganizzazione della sede dello Iat in porto, presso l’Alto Fondale (inaugurata lo scorso 21 giugno);

– il miglioramento del sistema di gestione delle informazioni turistiche tramite l’acquisto di nuovo software gestionale (febbraio 2022);

– il proseguimento dei lavori per la revisione complessiva del sistema di coordinamento locale per l’informazione e l’accoglienza turistica;

– infine, l’allestimento della nuova sede dello Iat in Piazza del Municipio.

Queste attività, ha rilevato l’assessore Garufo, vanno anche a completare il lavoro svolto dall’Ufficio Turismo del Comune di di Livorno per i progetti e programmi di lavoro dell’ Ambito Turistico di Livorno che, a breve, si concretizzeranno in altri due importanti risultati per la città:

a) la candidatura di un nuovo progetto dell’Ambito Turistico ai finanziamenti regionali per il proseguimento e il completamento delle attività svolte in questi ultimi tre anni;

b) l’organizzazione e realizzazione a Livorno (il 29 e 30 settembre prossimo) della Fiera Buy Tuscany, una delle principali fiere turistiche promossa e organizzata a livello regionale. Durante la fiera saranno in città oltre 200 buyer nazionali e internazionali, che saranno accompagnati dall’Amministrazione comunale e dai soggetti da questa individuati a conoscere le bellezze e l’unicità della nostra città. Sarà quindi un’occasione unica per mostrare l’offerta turistica di Livorno e per valorizzare la sua capacità attrattiva.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin