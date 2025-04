Home

Cronaca

27 Aprile 2025

Livorno, 27 aprile 2025 Inaugurata la Settimana Velica Internazionale

L’Accademia Navale ha inaugurato la Settimana Velica Internazionale, che si svolgerà a Livorno e nelle acque del Mar Tirreno fino al 4 maggio.

La cerimonia di apertura si è svolta questa mattina presso il Villaggio della Vela alle Officine storiche di Porta a Mare. Il taglio del nastro è stato effettuato alla presenza del sindaco di Livorno, Luca Salvetti; del prefetto, Giancarlo Dionisi e del comandante dell’Accademia Navale, ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo.

Tra gli ospiti, anche il noto velista Andrea Mura, pluricampione oceanico e navigatore solitario intorno al mondo, insignito della Medaglia d’Argento al merito di Marina per i suoi successi sportivi.

Subito dopo, il pubblico ha potuto assistere a una spettacolare dimostrazione anfibia da parte di un team operativo della Brigata Marina San Marco, con un elicottero MH-90 e due mezzi veloci da sbarco.

Per la parte agonistica, sempre questa mattina è partita la Regata dell’Accademia Navale: 18 barche attraverseranno due volte il Mar Tirreno, toccando una boa a Porto Cervo e una seconda a Capri prima di fare ritorno nei prossimi giorni a Livorno, dopo aver percorso 630 miglia nautiche.

Altre cinque competizioni si stanno tenendo sotto costa: il trofeo Chica Loca e le gare di J24, RS Feva, Wing Foil e i modellini della classe “International One Meter”.

“Dopo i numeri record raggiunti l’anno scorso, l’edizione 2025 della SVI si presenta ancora più ambiziosa, più inclusiva e più competitiva – ha commentato l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, comandante dell’Accademia Navale – In particolare, siamo orgogliosi di aver riportato a Livorno le regate valide per il Campionato Nazionale, che si disputeranno in sette classi e che riportano questa manifestazione al centro del panorama sportivo nazionale ed internazionale; un grande risultato ottenuto grazie al supporto della Federazione Italiana Vela. Per il futuro puntiamo a crescere ancora”.

