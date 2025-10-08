Home

Inaugurata una panchina viola per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer

8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Inaugurata una panchina viola per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer

L’iniziativa frutto di un patto di collaborazione tra il Comune e l’Associazione Malati Alzheimer Livorno

Nella mattinata di lunedì 6 ottobre, alla presenza della vicesindaca del Comune di Livorno, nel parco pubblico in via Goito angolo via Beppe Orlandi, è stata inaugurata una panchina di colore viola per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer e rappresentare un punto di socializzazione.

L’iniziativa è frutto di un patto di collaborazione per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni tra l’Amministrazione comunale e AMAL (Associazione Malati Alzheimer Livorno), sottoscritto nel corso dell’inaugurazione tra la rappresentante legale dell’Associazione, Alessandra Mini e la dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione, Michela Casarosa.

Per i prossimi tre anni AMAL, che si è fatta carico della tinteggiatura in viola della panchina e dell’apposizione sulla stessa di una targa, si occuperà della cura e della manutenzione della seduta.

Il patto, che, come detto, avrà durata di tre anni, potrà essere rinnovato alla sua scadenza.