Home

Cronaca

Aree pubbliche

Inaugurati i nuovi spogliatoi del Campo Scuola

Aree pubbliche

1 Marzo 2022

Inaugurati i nuovi spogliatoi del Campo Scuola

Inaugurati i nuovi spogliatoi del Campo Scuola

Effettuato un ampliamento di 50 metri e realizzati servizi igienici per disabili

Livorno, 1 marzo 2022

Si sono conclusi i lavori di ampliamento degli spogliatoi del Campo Scuola.

L’intervento ha riguardato anche la sostituzione dei rivestimenti, delle docce e dei servizi igienici.

Sono stati realizzati servizi igienici per i disabili e rinnovati infissi (porte, finestre, avvolgibili) e parte degli arredi.

Costo dell’operazione oltre 140 mila euro.

Il blocco spogliatoi e relativi servizi non era mai stato ristrutturato dagli anni ’60 quando fu costruito il campo scuola, e non era accessibile ai disabili.

L’intervento ha previsto la realizzazione sul retro della struttura esistente di un un nuovo volume di circa 50 mq lordi, all’interno del quale sono stati collocati; i servizi igienici e le docce e in diretta comunicazione con gli spogliatoi maschili che hanno mantenuto i tre locali originari.

Tutti gli altri locali adibiti a servizi e docce sono stati completamente ristrutturati e attribuiti al solo uso delle donne. Questo ha comportato anche un consistente aumento di uno dei due locali ad uso spogliatoio.

In questi locali è stata sostituita la pavimentazione e si è passati dalla graniglia alla ceramica facilmente lavabile e resistente ai prodotti di pulizia.

La verniciatura smaltata delle pareti è stata sostituita da piastrelle di ceramica per una altezza di due metri.

Gli infissi esterni in legno sono stati sostituiti da infissi in alluminio verniciato a taglio termico dotati di doppi vetri di sicurezza.

Inoltre sono state sostituite le porte interne in legno verniciato con porte in legno pannellate con laminato plastico.

E’ stato adeguato l’impianto elettrico e installato un impianto di areazione forzata.

I nuovi spogliatoi sono stati inaugurati oggi dal sindaco Luca Salvetti. Insieme a lui i dirigenti dell’ufficio Sport del Comune di Livorno e dell’ufficio di Ingegneria Strutturale ed Opere d’Arte Stradali, Edilizia Sportiva, e il presidente provinciale del Coni Gianni Giannone.

Presenti anche : il delegato CIP Roberto Volpi, per ASD Atletica Livorno Fabio Canaccini, per ASD Atletica Libertas Unicusano i dirigenti Antonio Petruccione e Antonio Caprai, per ASD Atletica Amaranto Paolo Falleni e per ASD Sempre di Corsa Roberto Caroti.

“Gli spogliatoi rinnovati del campo scuola rappresentano un altro tassello che si aggiunge alla ristrutturazione e alla realizzazione dell’impiantistica sportiva – ha affermato il Sindaco – Lo sport è il fiore all’occhiello della nostra città e di conseguenza è necessario avere strutture adeguatamente attrezzate per permettere agli sportivi di tutte le età di allenarsi in luoghi esteticamente belli e sicuri”.

Il presidente provinciale del Coni Gianni Giannone ha aggiunto

“Come CONI ringraziamo l’ Amministrazione Comunale e il sindaco Salvetti, per questo ulteriore intervento sull’impiantistica sportiva che purtroppo per tanti anni è stata trascurata. Ambienti nuovi e idonei sono un passaggio essenziale per permettere a tutti i praticanti dell’atletica leggera di concludere la propria attività giornaliera in maniera ottimale. Guardiamo con ottimismo ai prossimi interventi programmati sui vari impianti livornesi, questo è un bel percorso per raggiungere un livello di qualità per una città di sport come Livorno”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin