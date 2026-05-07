Home

Eventi

Inaugurato Démadé 2026, seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi

Eventi

7 Maggio 2026

Inaugurato Démadé 2026, seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi

Livorno 7 maggio 2026 Inaugurato Démadé 2026, seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi

Inaugurazione ufficiale questa mattina 7 maggio in Fortezza Vecchia per “Démadé” seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, della vicesindaca Libera Camici e dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.

Fino al 10 maggio il calendario di eventi pensati per coinvolgere studenti, famiglie e appassionati. Qui il programma PROGRAMMA

Per quattro giorni, la città si trasformerà in un punto di riferimento per la letteratura per giovani lettori, accogliendo autori e autrici tra i più significativi del panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti attesi: Francesco D’Adamo, Ellen Strömberg, Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Simone Frasca, Alessandro Q. Ferrari, Pera Toons, insieme a molti altri protagonisti della scena editoriale contemporanea.

Nato con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di crescita personale e collettiva, Démadé – Liberi di Libri propone un’esperienza culturale immersiva, capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso storie, linguaggi e immaginazione. Il festival si configura come uno spazio aperto e inclusivo, dove la parola scritta diventa occasione di incontro, confronto e scoperta.

Ringraziamenti speciali

Un sentito e profondo ringraziamento a Banco BPM, che con il suo prezioso contributo ha reso possibile la crescita del progetto. Grazie per aver creduto in noi fin dal primo momento, riconoscendone il valore e sostenendolo con convinzione. A UniCoop Firenze, che ci ha accompagnato in questi mesi di preparazione, a Confesercenti provinciale Livorno, che continua a rimanere al nostro fianco, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, alla Provincia di Livorno e al Comune di Livorno che prosegue nel credere e supportare questa iniziativa culturale.

llllllllllllllll

Straordinario successo per il Démadé Festival.

Il 2026 è l’anno dei giovani livornesi, un anno in cui vogliamo affermare il concetto che non dobbiamo proporre noi adulti idee per i giovani ma dobbiamo con convinzione prendere le idee dei giovani e contribuire a realizzarle.

Ecco il Démadé Festival è il simbolo di tutto questo, la giovanissima Elaide due anni fa ci ha presentato il progetto di un evento dedicato alla lettura che coinvolgesse ragazzi, ragazze, bambini e bambine.

L’idea è diventata concreta, oggi abbiamo aperto la seconda edizione del Festival alla Fortezza Vecchia ed è stata una bellezza.