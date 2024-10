LIVORNO, 31 ottobre 2024 – Inaugurato il centro diurno “San Gaetano” dedicato ai disabili gravi

Inaugurato il centro diurno “San Gaetano” della Zona Livornese. La struttura offrirà, dal lunedì al sabato in orario compreso dalle 9 alle 17, un servizio dedicato ai disabili gravi.

“Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo traguardo – ammette Gabriele Morotti, direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest – molto atteso da parte non solo degli ospiti del centro e dalle loro famiglie, ma anche anche da parte di tutti noi. Confidiamo che questa riapertura possa essere il primo passo per una riqualificazione completa di tutta l’area a partire dalla struttura vicina di Villa Porcelli. Grazie a tutti che hanno collaborato a partire dai colleghi della Zona Livornese e dell’Area Tecnica, senza dimenticare il supporto fondamentale del Comune di Livorno e della Cooperativa Di Vittorio”.

“Siamo felici di poter restituire alla città una sede completamente ristrutturata – dice Cinzia Porrà, direttrice della Zona Livornese – dove poter assicurare servizi di qualità. Ringraziamo la cooperativa Di Vittorio e le famiglie dei nostri utenti per la pazienza dimostrata in questi mesi. Mi preme comunque sottolineare come, grazie allo sforzo di più soggetti, siamo riusciti a non sospendere mai l’attività grazie all’utilizzo di una sede temporanea in Via Verdi di proprietà della Misericordia che colgo l’occasione per ringraziare. La struttura rinnovata ospita 20 persone e rappresenta sicuramente un valore aggiunto all’offerta socio sanitaria assicurata, grazie al supporto degli enti locali, sul territorio della Zona Livornese”.

“In un momento storico di contrazione dei servizi – conferma Andrea Raspanti, assessore al Sociale del Comune di Livorno – siamo ancora più felici di poter offrire ai cittadini in questa nuova sede un servizio così importante e rivolto ad una utenza particolarmente fragile. Questo risultato è il frutto di uno sforzo condiviso e di un percorso che, pur nelle complessità incontrate, ha trovate soggetti desiderosi di risolvere le problematiche emergenti e portare a compimento il progetto”.

“È ancora più bello tagliare oggi questo nastro – conferma Melina Ricci, presidente della Cooperativa Di Vittorio – perché consapevoli del percorso affrontato. Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti i soggetti che hanno partecipato, le famiglie che hanno atteso con noi questo momento, tutti i colleghi che animano questo centro e in particolare la responsabile Monica Piacentino che ogni giorno mette a disposizione la sua competenza e professionalità”.