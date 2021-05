Home

Cronaca

Inaugurato il laboratorio acconciature all’Istituto professionale Vespucci-Colombo





Cronaca

27 Maggio 2021

Inaugurato il laboratorio acconciature all’Istituto professionale Vespucci-Colombo

Intervento realizzato dalla Provincia con i fondi del Programma Operativo Nazionale

Livorno 27 maggio 2021

Taglio del nastro per il nuovo laboratorio di acconciatura dell’IIS Vespucci-Colombo, inaugurato giovedi 27 maggio nella sede di via San Gaetano 25.

Il laboratorio è stato realizzato dalla Provincia con i finanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON), che il governo ha assegnato alle Province nell’estate del 2020, per far fronte alle problematiche inerenti l’adeguamento delle strutture scolastiche ai fini del contenimento del covid-19.

Alla cerimonia hanno preso parte la presidente della Provincia, Marida Bessi, la dirigente scolastica dell’IIS Vespucci-Colombo Francesca Barone, il provveditore di Livorno, Andrea Simonetti, la responsabile del Servizio Edilizia scolastica Barbara Moradei.

Presenti anche le dirigenti scolastiche del liceo Cecioni, Cristina Grieco, che in passato è stata preside di questo istituto, e dell’Iti Galilei, Manuela Mariani.

Video, parlano la presidente della Provincia, Marida Bessi, la dirigente scolastica dell’IIS Vespucci-Colombo Francesca Barone



Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dalla preside Barone, che ha ringraziato la Provincia per la preziosa collaborazione, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e di sinergia tra la scuola e l’Istituzione.

Il nuovo laboratorio di acconciature si affianca a quello di estetista, entrambi inseriti nel percorso formativo dell’indirizzo Operatore del Benessere. “Il nostro obiettivo – ha evidenziato Barone – è quello di dare vita ad una vera e propria impresa didattica dedicata al benessere, dove i ragazzi e le ragazze potranno mettersi alla prova nella gestione di un’attività a tutto tondo”.

Grande apprezzamento per il lavoro svolto nelle parole della presidente Bessi, la quale ha ricordato che: “Grazie ai fondi PON, la Provincia ha avuto a disposizione 750.000 euro con i quali sono stati realizzati 13 progetti di manutenzione straordinaria, destinati alla messa in sicurezza, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione di spazi. Parte degli interventi sono stati individuati a seguito di un confronto con i presidi per raccogliere anche le esigenze delle varie scuole”.

Il percorso di realizzazione delle opere è iniziato dalla progettazione, per poi arrivare all’affidamento dei lavori entro la fine del 2020.

A tal fine la Provincia ha accolto con favore la facoltà di operare con poteri commissariali, assegnata dal legislatore in questa fase emergenziale, in virtù della quale la presidente Bessi ha assunto poteri di natura gestionale, con l’obiettivo di facilitare un’azione più rapida per l’esecuzione dei necessari lavori di adeguamento di edilizia scolastica.

“In particolare – ha aggiunto la presidente – alcuni interventi hanno mirato al recupero del pieno utilizzo di aule e locali, mentre altre opere hanno riguardato la rimodulazione degli spazi per favorire il distanziamento degli studenti o un diverso uso delle strutture, come è stato il caso del laboratorio acconciature dell’Istituto Colombo”.

Obiettivo dell’intervento, infatti, è stato in primo luogo l’ampliamento dell’aula, al fine di consentire il corretto distanziamento dei ragazzi durante le attività laboratoriali.

Inoltre, il laboratorio è stato dotato di nuove attrezzature didattiche, grazie alle quali è stato allestito un vero e proprio salone di parrucchiere, dove non manca l’angolo del barbiere dedicato agli uomini. Il costo complessivo delle opere, tra lavori di edilizia e nuovi arredi e attrezzature, è stato di circa 70.000 euro.

Nel suo saluto, il provveditore Simonetti si è soffermato sulle difficoltà incontrate dal mondo della scuola in questo anno difficile caratterizzato dalla pandemia. “Ringrazio la Provincia che ci è stata vicina, supportando le scuole in ogni modo possibile e soprattutto gli insegnanti e i dirigenti scolastici che, con spirito di servizio e senso del dovere, hanno fatto un grandissimo lavoro”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin