Inaugurato il mosaico dell’inclusione realizzato dagli alunni della scuola N. Sauro di Collesalvetti

6 Febbraio 2024

Gli alunni della scuola Nazario Sauro di Collesalvetti lo hanno realizzato con la Bottega Il Germoglia della Casa Maffi Santa Caterina e i Fratelli Preziosi

Inaugurato il mosaico dell’inclusione alla scuola elementare Nazario Sauro in via San Quirico a Collesalvetti. Presenti gli alunni delle classi seconda e quinta che hanno prodotto il mosaico in collaborazione con la bottega ceramica “Il Germoglio” del Santa Caterina, la casa Maffi, che ha ideato il progetto che ha generato l’opera.

Alla presenza di alcune insegnanti, di due classi di bambini, dell’assessore al bilancio del Comune di Collesalvetti, Sara Paoli, di un rappresentante delle famiglie nel Consiglio dell’istituto Comprensivo Anchise Picchi, Sara Luperini, del direttore della casa Maffi, Giovanni Bianchi, della fisioterapista Elisa Giovacchini (madre di una delle alunne e ideatrice dell’attività tra la scuola e la Maffi) e dell’assistente sociale Giulietta Falorni, si è inaugurato “il mosaico dell’inclusione”.

Il mosaico è una composizione di tessere (piccole mattonelle quadrate) che sono state ideate e realizzate dai ragazzi della scuola e da alcuni Fratelli preziosi (così vengono chiamati i ragazzi ospiti della Maffi), sotto la direzione di Alessandra Desideri, la ceramista e educatrice Maffi che dirige la bottega.

L’assessore ha detto ai ragazzi che il mosaico “è bellissimo e che dà un messaggio molto importante, quello della solidarietà e dell’inclusione, realizzato in un laboratorio speciale”. Giovanni Biondi ha sottolineato quanto sia importante per la Maffi essere aperta nei confronti del territorio e di quanto il tema della “diversità” sia essenziale per le giovani generazioni per capire la complessità del reale e saperla affrontare positivamente.

La posa del mosaico porta a compimento il percorso intrapreso due anni fa, ma è anche un momento di rilancio per un nuovo articolato progetto di collaborazione tra la Maffi e l’Istituto Comprensivo “Ancise Picchi” che prevede incontri nelle classi e un evento finale nel mese di maggio.

Il percorso è duplice:

TENDI LA MANO ALLA DIVERSITA’ è rivolto alla scuola dell’infanzia (fascia 3-5 anni) a cui hanno aderito tutte le 4 sezioni ed è strutturato in due incontri nelle classi. Nel primo incontro ci sarà un momento di lettura di una fiaba scritta e illustrata da Elisa Giovacchini che racconta la struttura del Santa Caterina; nel secondo incontro si affronta il lavoro con l’argilla finalizzato alla creazione di una mano di ciascun bambino. Le manine, insieme a quelle prodotte in contemporanea nel laboratorio di ceramica della residenza per disabili saranno poi messe in mostra in un evento finale da svolgersi presso il Santa Caterina e donate poi alla scuola.

Il secondo percorso, a cui hanno aderito 10 classi della scuola primaria di Collesalvetti e 9 classi della scuola primaria di Vicarello, si chiama LA BELLEZZA DELLA FRAGILITA’.

il Progetto è in pratica un concorso a cui si accede presentando un elaborato grafico/artistico/digitale sul tema ” la bellezza della fragilità. Si prevede un incontro di presentazione da parte dei Fratelli Preziosi e degli operatori Maffi (1 mattina per scuola di Collesalvetti e 2 mattine per la scuola di Vicarello). Dopo la consegna dei lavori dei ragazzi, saranno scelti i vincitori in base a diverse categorie. Verso la fine del mese di maggio ci sarà la premiazione, con tutti i partecipanti, nel grande parco del Santa Caterina che, come gli anni scorsi, si trasformerà in una festa gioiosa con musica, bomboloni e artisti di strada.

Con questo progetto circa 500 bambini e le loro famiglie avranno la possibilità di “imparare dai più fragili”, ossia di apprendere che la disabilità/diversità è preziosa e che attraverso di essa è possibile imparare ad essere più umani.

