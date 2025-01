Home

Cronaca

Inaugurato il murale dedicato a Ilaria Carella al Parco Lenci di Antignano

Cronaca

12 Gennaio 2025

Inaugurato il murale dedicato a Ilaria Carella al Parco Lenci di Antignano

Livorno 12 gennaio 2025 Inaugurato il murale dedicato a Ilaria Carella al Parco Lenci di Antignano

Ieri, sabato 11 gennaio, al Parco Lenci di Antignano è stato inaugurato il murale “Ilaria, vita, colore, pallacanestro”, un’opera realizzata dall’artista Salvatore “Salvo” Ligama in memoria di Ilaria Carella, scomparsa tragicamente dieci anni fa in un incidente stradale a soli 18 anni. Il murale raffigura Ilaria mentre gioca a basket, il suo sport preferito, celebrando la sua vitalità e la sua passione.

All’evento hanno partecipato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha portato il suo personale omaggio, e rappresentanti di E-Distribuzione, Luigi Vernizzi e Riccardo Clementi, che hanno sostenuto l’iniziativa concedendo l’uso della cabina elettrica del Parco Lenci come base per il murale. Presente anche Libera Capezzone, il cui supporto è stato fondamentale per la realizzazione del progetto.

Un progetto di solidarietà e sensibilizzazione

Il murale è stato reso possibile grazie a una campagna di crowdfunding lanciata lo scorso ottobre. In poche settimane, le donazioni raccolte hanno superato ogni aspettativa, non solo finanziando l’opera ma anche ponendo le basi per future iniziative di sensibilizzazione sui rischi degli incidenti stradali, rivolte soprattutto ai giovani.

Il progetto ha unito la comunità locale in un’inedita gara di solidarietà, coinvolgendo le tifoserie delle squadre di basket livornesi, associazioni come Reset Livorno e il Dopolavoro Ferroviario, oltre a numerosi soggetti del volontariato e realtà locali. Tra i partner principali, spiccano Il Barroccino, Caciaia in Banditella, Cromology (fornitrice delle vernici) e il Circolo ex Cinema Aurora.

Un ricordo vivo e vibrante

Durante l’inaugurazione, il sindaco Salvetti ha sottolineato l’importanza dell’opera, non solo come ricordo di Ilaria ma anche come simbolo di un messaggio positivo e unificante per tutta la città. “Mi riempie il cuore di gioia sapere che Livorno ricorda Ilaria con un’immagine che trasmette energia e vitalità. Questo murale non è solo un omaggio a lei, ma un conforto per la sua famiglia e per tutti coloro che le hanno voluto bene”, ha dichiarato.

L’inaugurazione del murale rappresenta un importante momento di riflessione per la comunità, unendo arte, memoria e sensibilizzazione per costruire un futuro più consapevole.

Inaugurato il murale dedicato a Ilaria Carella al Parco Lenci di Antignano

Le dichiarazioni di Andrea Morini e del sindaco Luca Salvetti