Inaugurato punto vendita biglietti e materiale griffato Libertas

13 Ottobre 2021

Livorno 13 ottobre 2021

La Libertas Livorno 1947 ha raggiunto un accordo di partnership con il Chiosco Livorno, situato al piano terra del Centro Commerciale ‘Fonti del Corallo’ e che sarà punto vendita del materiale griffato LL.

Punto vendita che è stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente Roberto Consigli, dei Direttore Sportivo Paolo Capitani, del Reponsabile Marketing Alessandro Favilli e dei giocatori Amos Ricci e Ivan Onojaife.

Al Chiosco Livorno sono in vendita anche i biglietti delle partite interne della squadra amaranto e anche di quelle in trasferta che vedranno gli amaranto ospiti di società aderenii al circuito ‘Vivaticket’.

Soddisfatto il presidente Roberto Consigli: “Per noi è un momento importante: abbiamo scelto di stare in mezzo alla città. E’ accaduto con l’inaugurazione della sede di Via Borra e la partnership con Chiosco Livorno va esattamente nella stessa direzione. Qui troviamo entusiasmo e cuore livornese all’interno di una struttura molto bella e accogliente in cui i tifosi potranno trovare materiale del nostro sponsor tencico EyeSport e tutto il merchandising Libertas”.

La responsabile del Chiosco Livorno Valeria Turini fa eco a Consigli: “Siamo felici di questa collaborazione. Abbiamo sempre venduto gadget sportivi, dal calcio alla Nba. Ci mancava la squadra cittadina e adesso c’è”.

Il Chiosco Livorno è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, compresa la domenica

