Aree pubbliche

1 Novembre 2023

Livorno 1 novembre 2023 – Inaugurato un Baby Pit Stop Unicef nella Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti

Presentato ufficialmente alla cittadinanza il nuovo Baby Pit Stop Unicef collocato all’interno della Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti a Livorno.

Ispirati all’iniziativa omonima de La Leche League, i Baby Pit Stop sono ambienti protetti, in cui le mamme si possono sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Prendono il nome dall’operazione di cambio gomme e pieno di benzina effettuata in tempi rapidissimi durante le gare di Formula Uno con l’idea di assicurare uno spazio per un rapido cambio di pannolino e un “pieno di latte materno”.

La realizzazione della postazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Azienda USL Toscana nord ovest e Comune di Livorno con il supporto dell’associazione “Insieme per la vita” che ha donato l’allestimento.

All’inaugurazione erano presenti Cinzia Porrà (direttrice Zona Distretto Livornese), Rosa Maranto (direttrice Attività Consultoriali), Marzia Chellini (Ico Ostetrica: Materno Infantile e Consultori Livorno), Cristina Luschi (responsabile Biblioteche e Musei Comune di Livorno) e alcuni rappresentanti dell’Associazione “Insieme per la vita” fondata dal professor Luciano Vizzoni.