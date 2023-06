Home

23 Giugno 2023

Per richiesta posto letto, servizio di igiene personale, orientamento di residenza anagrafica, orientamento al lavoro, deposito bagagli, accompagnamento e supporto servizio sociale e sanitario, accompagnamento e supporto giuridico legale, servizi informatici

Livorno, 23 giugno 2023 – Inaugurato un centro servizi per persone a rischio esclusione sociale, dai posti letto all’orientamento per la residenza e il lavoro

E’ stato inaugurato ieri in via Terreni 7 il “One Stop Shop”, un centro dove le persone a rischio di esclusione sociale possono rivolgersi per una serie di servizi di primaria importanza: richiesta posto letto, servizio di igiene personale, orientamento di residenza anagrafica, orientamento al lavoro, deposito bagagli, accompagnamento e supporto servizio sociale e sanitario, accompagnamento e supporto giuridico legale, servizi informatici.

Come nasce questo centro che riunisce tutti questi servizi evitando di disperdere le persone in troppe sedi alla ricerca di informazioni?

Come ha spiegato l’assessore Andrea Raspanti all’inaugurazione, il Comune di Livorno, sotto la guida della capofila Anci Toscana, ha risposto a una call per partecipare ai finanziamenti di “Retìculate”, un progetto per combattere l’esclusione sociale e garantire l’accessibilità ai servizi.

“Un altro passo avanti – dichiara l’assessore Raspanti – nello sforzo di portare le istituzioni più vicine alle persone e di rendere più semplice l’accesso ai servizi. È una sorta di sportello unico per i servizi di interesse sociale, uno spazio di inclusione aperto, dove le persone potranno trovare accoglienza e opportunità di aggregazione”.

Tra le attività in cui si articola il progetto, la realizzazione appunto di un One Stop Shop sulla linea di quanto già sperimentato in Europa e cioè un centro in grado di offrire una pluralità di risposte a bisogni emergenziali, in particolare le situazioni di vulnerabilità socio sanitaria e di marginalità e discriminazione (famiglie in difficoltà, persone senza fissa dimora, ecc), anche con azioni preventive. Per l’One Stop Shop è dunque prevista la presenza di assistenti sociali, psicologi, legali, educatori professionali, mediatori e operatori socio sanitari, per offrire risposte concrete ai bisogni di volta in volta rilevati nei quartieri.

Presenti all’inaugurazione tra gli altri, Andrea de Conno per Federsanità Anci Toscana, Alessandro Carta vicepresidente della Cooperativa “Il Simbolo” la quale si occupa della gestione del Centro in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno e la sede di Livorno di ARTI e l’assistente sociale comunale Valeria Bertagni.

Orari sportello informativo One Stop Shop:

Lunedì,mercoledì,venerdì 8.00-11.00, martedì e venerdì 14.30-16.30.

