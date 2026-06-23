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Inaugurato un DAE intallato presso il Circolo Nautico Vadese

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23 Giugno 2026

Inaugurato un DAE intallato presso il Circolo Nautico Vadese

Vada (Rosignano, Livorno) 23 giugno 2026

Inaugurato presso il Circolo Nautico Vadese di via della Marina un apparecchio salvavita DAE, acquisito dallo stesso CNV a vantaggio dei propri soci e di tutta la Marina di Vada, frequentata da numerose persone, sia cittadini residenti che turisti. Nella comunicazione del CNV veniva indicata la volontà di donare l’apparecchio al Comune che ha sottoscritto una convenzione con la Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo ODV per la gestione di tali apparecchi. Il defibrillatore è stato installato all’esterno della sede del Circolo, dove è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Rosignano Marittimo Claudio Marabotti, dell’assessore Giacomo Cantini e di vari soci del CNV. L’accettazione della donazione al Comune del DAE è avvenuta con delibera di giunta (la numero 192 del 18 giugno 2026).